تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على شخص ارتكب جريمة قتل زوجته ووالدها “حماه”، باستخدام سلاح أبيض، بسبب وجود خلافات بينهم.

كان مركز شرطة الإسماعيلية، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص وكريمته مصابان بجروح طعنية متفرقة بالجسم، وتوفيا إثر إصابتهما.

وبسؤال كريمة الثانية، أقرت أن والدها -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية- تعدى على جدها ووالدتها بسلاح أبيض، وذلك لوجود خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطه أثناء اختبائه بإحدى الزراعات، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، مضيفًا أنه تخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجاري المائية بالإسماعيلية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.