خلافات أسرية تتسبب في قتل صاحب مصنع لزوجته خنقًا بحلوان

ارتكب صاحب مصنع جريمة قتل زوجته خنقًا عن طريق استخدام “إيشارب” حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، في منطقة 15 مايو بحلوان في محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة مدينة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من نجل صاحب المصنع عن قتل والده لوالدته البالغة من 53 عامًا، وذلك في محل سكنهما.

وانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحته، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عامًا.

واتضح أن دافع الجريمة وقوع مشاجرة بينهما، ما دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.