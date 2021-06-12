لايف

خلافات أسرية تتسبب في قتل صاحب مصنع لزوجته خنقًا بحلوان

أنهى حياتها عن طريق استخدام إيشارب.
أماني عوض 9:25 م, السبت, 12 يونيو 21 9:25 م, السبت, 12 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتكب صاحب مصنع جريمة قتل زوجته خنقًا عن طريق استخدام “إيشارب” حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، في منطقة 15 مايو بحلوان في محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة مدينة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من نجل صاحب المصنع عن قتل والده لوالدته البالغة من 53 عامًا، وذلك في محل سكنهما.

اقرأ أيضا  أدت لإصابة 6 أشخاص.. القبض على طرفي مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالجيزة

وانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحته، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عامًا.

واتضح أن دافع الجريمة وقوع مشاجرة بينهما، ما دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

وجدوه داخل جوال.. «كلب» نافق يثير الذعر بهرم سيتي في أكتوبر

أماني عوض 9:38 م, السبت, 12 يونيو 21

وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين وفقًا للمعايير العالمية (صور)

المرسي عزت 8:32 م, السبت, 12 يونيو 21

نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة لإدانته بسب ياسمين عزت .. 4 أغسطس

المال - خاص 7:47 م, السبت, 12 يونيو 21

الداخلية توقع مذكرة تفاهم مع جمهورية القُمر المتحدة لتفعيل التعاون الأمني

أماني عوض 5:02 م, السبت, 12 يونيو 21

حالة الطقس غدا الأحد.. حار نهارًا ورياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد

دعاء محمود 4:26 م, السبت, 12 يونيو 21

تلامس 36 درجة في القاهرة.. الأرصاد تنشر درجات الحرارة غدا الأحد في مصر

عصام عميرة 2:48 م, السبت, 12 يونيو 21