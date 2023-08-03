خفّض في فاتورة الكهرباء.. 10 خطوات لترشيد استهلاك الثلاجة

يعاني عدد من المستهلكين من ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير خلال فصل الصيف على خلفية زيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية نتيجة صعود درجات الحرارة خلال تلك الأشهر .

وترصد المال في التقرير التالي 10 خطوات لتقليل استهلاك الثلاجة الكهربائية وخفض فاتورة الكهرباء

وخلال التقرير سيتعرف المستهلك على ما إذا كان الاستهلاك مرتفع وكيفية ترشيد استهلاك الثلاجة والأجهزة خلال فترة الحر ما يقلل أحمال الشبكة القومية.

1- عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها في المنزل، يجب الحفاظ على ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 – 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط بها ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.

2- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.

3- لا تترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام.

4- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

5- كما يجب الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في أسوأ الظروف.

6- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

7- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

8- وهناك خطوة هامة وهي إزالة الثلج المتراكم باستمرار.

9- من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، من الأفضل ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.

10- أخيرا فصل التيار الكهربى عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً.