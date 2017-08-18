خفض مصاريف التنازل أو البيع بالمدن الجديدة 50 %

بدور إبراهيم:وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علي تخفيض قيمة المصاريف الإدارية، مقابل الموافقة علي التنازل أو البيع من المخصص له للغير عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة، بنسبة 50 % من جميع النسب الواردة بالقرار رقم 414 لسنة 2010 ولمدة عا

بدور إبراهيم:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علي تخفيض قيمة المصاريف الإدارية، مقابل الموافقة علي التنازل أو البيع من المخصص له للغير عن الأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة، بنسبة 50 % من جميع النسب الواردة بالقرار رقم 414 لسنة 2010 ولمدة عام من تاريخ النشر بالوقائع المصرية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحاً أن الموافقة تضمنت أيضاً عدم تحصيل أي مصاريف تنازل لشركة الأموال التي طرحت أسهمها بسوق المال، وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بعددها رقم 186، بتاريخ 16 أغسطس الجارى، وهو بداية تنفيذ القرار.