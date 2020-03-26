خفض زمن التقاطر والدفع بـ 5 قطارات إضافية .. المترو يواجه أزمة تكدس الركاب

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم الدفع بـ5 قطارات إضافية فارغة من الورش، في خطوط المترو الثلاثة بداية من الساعة 4 وحتي السابعة مساء، بشكل يومي حتي نهاية فترة حظر التجوال. وأشار مسئول شركة مترو…

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم الدفع بـ5 قطارات إضافية فارغة من الورش، في خطوط المترو الثلاثة بداية من الساعة 4 وحتي السابعة مساء، بشكل يومي حتي نهاية فترة حظر التجوال.



وأشار مسئول شركة مترو الأنفاق، أن القطارات الخمس ستساعد في تقليل حركة الزحام اليومي، ومنعاً لتكرار التكدس على الأرصفة مثل أمس ـ أول أيام حظر التجوال ـ فضلا عن تقليل زمن التقاطر لـ 3 دقائق، بدلا من 5 قائق بين الرحلات.

تكدس على الأرصفة



وشهدت محطات المترو، أمس تكدس بشكل رهيب في كافة محطات الخطوط الثلاث، الأمر الذي قبول بنتقاد شديد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعدلت شركة المترو جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا.

مواعيد الرحلات



وقالت شركة مترو الأنفاق في بيان لها، إن مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة وفقا للآتى.

الخط الأول : قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساء ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء.



الخط الثاني: يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.

الخط الثالث: قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساء ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساء ليصل محطة نادي الشمس 6,25 مساء .

وعلي أن يبدأ التشغيل من صباح يوم الغد الخميس ، في الساعة السادسة صباحاً، بناء على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

ويبلغ عدد القطارات العاملة على الخط الأول 47 قطاراً تقوم بعدد 522 رحلة يومياً لنقل حوالى 3 ملايين راكب.

ويعمل على الخط الثانى 35 قطارًا، بعدد رحلات 664 رحلة لنقل مليون راكب يوميا، والخط الثالث 16 قطاراً، بعدد 429 رحلة لنقل 500 ألف راكب يومياً، وفقاً لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.