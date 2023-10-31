خفض حمولة الطائرات القادمة لشرم الشيخ إلى 60%.. و500 دولار حافزًا إضافيًا لكل رحلة

كشف عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى تفاصيل التعديلات الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران الذى يبدأ العمل به غدا وحتى 30 أبريل المقبل.

وأضاف “القاضى” – فى تصريحات خاصة لـ”المال”- أنه سيتم منح حزمة إضافية لبعض المقاصد السياحية على رأسها مطار شرم الشيخ لمدة 4 أشهر كجزء من البرنامج .

وتابع إن التعديلات سالفة الذكر تتضمن خفض نسبة الحمولة المطلوبة للطائرات القادمة لمطار شرم الشيخ من %65 إلى %60 بالإضافة إلى زيادة الحافز المالى المخصص لتلك الرحلات بواقع 500 دولار إضافية لكل رحلة تصل للمطار نفسه.

وأشار إلى أن رحلات الطيران فى المطارات المصرية لا تحصل على نفس الحافز، موضحا أن أبرز النتائج التى حققها البرنامج الذى كانت قد أطلقته وزارة السياحة فى مايو الماضى و ينتهى اليوم، تمثلت فى زيادة عدد الرحلات و حجم الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى بنسبة %44.

وأكد أن البرنامج ساهم بشكل كبير فى معرفة وقياس متطلبات السوق بصورة أدق، مع مراعاته للموسمية الموجودة بالمقصد السياحى المصرى.

وأوضح أن البرنامج يضم شقين أساسيين، الأول يتمثل فى التحفيز لكل رحلة بشرط تنظيم ما يتراوح من 2 إلى 14 رحلة طيران أسبوعية.

ويشمل الشق الثانى التحفيز لكل رحلة على أساس تنظيم رحلات طيران أسبوعية من 15 فأكثر بحيث يكون التحفيز بدءًا من رقم 15.

يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قال – فى تصريحات صحفية سابقة- إن برنامج تحفيز الطيران يعد أحد أكبر برامج الإنفاق العام فى الصناعة فى مصر خلال الفترة الحالية، كما يمثل أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للنهوض بها من خلال زيادة مقاعد الطيران القادمة للمقصد المصرى.

وأنفقت وزارة السياحة والآثار نحو 1.6 مليار جنيه على الحملات الترويجية للمقصد السياحى المصرى وبرنامج تحفيز الطيران خلال العام المالى الماضى.