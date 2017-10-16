خفض تأمين السلع التموينية إلى 25%

بدلا من 50% محمد مجدي أصدر الدكتور علي المصيلحي , وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات لـ 25 % بدلا من 50% ، وذلك بحد أدني 4 ألاف جنيه للبقال الواحد استجاب

بدلا من 50%

محمد مجدي

أصدر الدكتور علي المصيلحي , وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات لـ 25 % بدلا من 50% ، وذلك بحد أدني 4 ألاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقاليين التموينيين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين الوزير، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤوساء وأعضاء شعبة البقالة التموينية بالغرف التجارية على مستوي الجمهورية، بحضور اللواء علي الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة.

وكشف المصيلحي في تصريحات صحفية منذ قليل أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر القادم, على أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.

وأوضح المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة ولجنة فرعية علي مستوي المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالين والمديريات وشركات تشغيل البطاقات علي أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.

ولفت المصيلحي، إلى أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الاهلي ومصر وبنك الإسكان والتعمير الأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلاً عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات.

كما سيتم تصميم” تطبيق” يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف علي الأقل.

وحذر الوزير البقالين من تجميع أي كروت.

وأكد وزير التموين أنه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك, فسيتم توجيه إنذار له في خصم هذه الكروت من ربطه لأول مرة، وفي حال تكرارها سيتم مضاعفة الغرامة , وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائيا.

وشدد الوزير على أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات تهدف للحفاظ على الدعم وضمان وصول السلع التموينية المدعمة لمستحقيها.