خفض الرسوم يرفع إيرادات قناة السويس 10%

- الهيئة مستمرة فى سياسة الحوافز- المستشار الأسبق لرئيس الهيئة: سياسة ناجحة رفعت أعداد السفن العابرة للقناةنادية صابراستهلت هيئة قناة السويس، عامها الجديد بالإعلان عن استمرار العمل بـ 5 قرارات تتضمن زيادة الحوافز الممنوحة لناقلات الحاويات، والبترول، والصب الجافة، عامًا إضافيًا، من خلال خفض الر

– الهيئة مستمرة فى سياسة الحوافز

– المستشار الأسبق لرئيس الهيئة: سياسة ناجحة رفعت أعداد السفن العابرة للقناة

نادية صابر

استهلت هيئة قناة السويس، عامها الجديد بالإعلان عن استمرار العمل بـ 5 قرارات تتضمن زيادة الحوافز الممنوحة لناقلات الحاويات، والبترول، والصب الجافة، عامًا إضافيًا، من خلال خفض الرسوم بنسبة تصل إلى %75، وأكد مصدر مطلع أن %10 من الإيرادات التى حققتها الهيئة العام الماضى ناتجة عن تخفيض الرسوم.

أضاف المصدر أن تخفيضات الرسوم التى أصدرتها قناة السويس تعد من أهم الأدوات التسويقية لاستقطاب طرقا أخرى بديلة، على رأسها «طريق رأس الرجاء الصالح» كما أن تلك التخفيضات جاءت بناء على دراسة تكاليف تشغيل رحلة عبور السفينة بقناة السويس، مقارنة مع غيرها من القنوات البديلة، لا سيما أن عبور تلك الطرق يستغرق وقتا طويلا للسفينة، دون سداد رسوم عبور، عكس قناة السويس، ما استدعى تخفيض رسوم الخدمة بهدف تحقيق وفورات اقتصادية لتلك السفن.

وقال جلال الديب، مستشار رئيس الهيئة الأسبق، إن هيئة قناة السويس اتجهت إلى سياسة خفض رسوم العبور منذ آواخر التسعينات، تقوم بدراستها كل 3 أشهر، وعرضها على مجلس إدارة القناة لتقيمها، معتمدة على دراسة تكاليف الرحلة، ومكسبها فى ظل وجود قنوات منافسة على رأسها” قناة بنما”.

أوضح أن تلك التخفيضات تعد سياسة ناجحة، ساهمت بنسبة كبيرة فى زيادة إيرادات قناة السويس، وزيادة عدد السفن العابرة وتحقيق أرقام قياسية بلغ عدد السفن العابرة 76 سفينة يومياً.

قال محمد كامل، المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، إن التخفيضات التى أصدرتها هيئة قناة السويس ساهم فى زيادة قدرة القناة على منافسة الخطوط المنافسة فى ظل تراجع حركة التجارة العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً.

طالب “كامل ” إدارة هيئة قناة السويس بالإسراع فى مشروعات تطوير الخدمات المقدمة للسفن، على رأسها خدمات تموين السفن، ونشاطات التوريدات وإصلاحات السفن بأسعار تنافسية، حتى تصب بشكل فعلى فى زيادة إيراداتها.

فى تصريحات سابقة قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن الهيئة شهدت زيادة عائداتها مقومة بالدولار، بنسبة %5.4، بلغت العائدات 5.3 مليار دولار خلال 2017، مقارنة 5 مليار دولار خلال 2016، بمعدل زيادة قدره 272 مليون دولار.

تابع أن السياسات التسويقية التى انتهجتها هيئة قناة السويس نجحت فى زيادة معدلات عبورالسفن والحمولات، وزادت أعداد السفن العابرة للقناة فى 2017 بنسبة %4.3، وعبرت 17550 سفينة خلال، مقارنة 16833 سفينة خلال 2016، بمعدل زيادة قدره 717 سفينة.

فيما زادت حمولات السفن العابرة بنسبة %6.9، وتجاوزت الحمولات العابرة للقناة لأول مرة فى تاريخها مليار طن بضائع، خلال 2017، بإجمالى حمولات 1.042 مليار طن، مقارنة 974 مليون طن خلال 2016، بمعدل زيادة قدره 67 مليون طن.