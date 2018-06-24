«خفض الدعم» يعزز توقعات تثبيت «الكوريدور»

سيد بدر: رجحت توقعات المصرفيين تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة «الكوريدور» فى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل، خصوصا بعد زيادة أسعار أسعار الطاقة «الكهرباء والمواد البترولية» بجانب المياه وتذاكر مترو الأنفاق، مما يؤثر على معدلات التض

سيد بدر:



رجحت توقعات المصرفيين تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة «الكوريدور» فى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل، خصوصا بعد زيادة أسعار أسعار الطاقة «الكهرباء والمواد البترولية» بجانب المياه وتذاكر مترو الأنفاق، مما يؤثر على معدلات التضخم.

واجتمعت لجنة السياسات النقدية 3 مرات منذ يناير الماضى، وخلال أول اجتماعين منتصف فبرير ونهاية مارس، قررت اللجنة خفض الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (كل 100 نقطة تشكل %1) قبل أن تشرع فى التثبيت خلال اجتماع منتصف مايو الماضى، ويسجل العائد الحالى نحو %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.

ويرى مصرفيون ومحللون فى بنوك الاستثمار أن القرارات الحكومية الأخيرة، ستحدث موجة تضخمية خلال الربع الثالث من العام الحالى تنعكس فى معدلات التضخم الشهرى، وهو ما يدفع البنك المركزى، لوقف موجة خفض العائد لحين السيطرة على هذه الموجة.

وسجلت معدلات التضخم السنوى العام والأساسى أقل مستوياتها منذ أبريل 2016 عند %11.4 و%11.1 وهو ما يتسق مع مستهدفات البنك المركزى، التى تسعى إلى الوصول بمعدلات التضخم السنوى إلى %13 بزيادة أو نقصان %3 فى الربع الأخير من العام، ثم معدلات أحادية بعد ذلك.

ويأتى الاجتماع المقبل فى ظل متغيرات عالمية، بجانب التطورات الاقتصادية المحلية، بعدما رفع البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة بواقع %0.25 وينوى زيادتها مرة أخرى، وهو ما يقوى الدولار أمام العملات العالمية، ويجعل مصر فى مرمى التأثيرات بعد تعويم العملة المحلية، كما تؤثر على توجهات المستثمرين الأجانب نحو شراء أدوات الدين المحلية، بجانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن الإجراءات التى تتخذها الأرجنتين وتركيا لجذب استثمارات الأجانب.

وأظهر مؤشر بلومبرج للعملات أن عائدات تجارة الفائدة فى ثمانى أسواق ناشئة فى طريقها لأكبر خسارة ربع سنوية منذ عام 2011. وهبط المؤشر بنسبة %8.9 منذ مارس الماضى، مسجلا أدنى مستوى منذ 8 أشهر، وتشير بيانات معهد التمويل الدولى إلى أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 5.5 مليار دولار من اقتصادات الأسواق الناشئة منذ أن رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة الأسبوع قبل الماضى، حسبما نشرت وكالة رويترز.

وتعتبر مصر من أكثر الأسواق الناشئة استفادة من قرارات الإصلاح الاقتصادى، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فقد تجاوزت مشتريات الأجانب فى أدوات الدين أكثر من 20 مليار دولار منذ التعويم، وشكلت هذه الأموال رافدًا أساسيًا لدعم السيولة الدولارية وتقوية الاحتياطيات لدى البنك المركزى المصرى.

وتقول رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إنها تتوقع تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس لاستيعاب الزيادة الموسمية فى معدلات التضخم حتى شهر سبتمبر المقبل.

وترجح أن ترتفع معدلات التضخم الشهرى بنحو %3 خلال شهر يوليو ثم %2 فى أغسطس وأقل من %1 خلال سبتمبر، وهو ما يعزز من توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال هذه الفترة، للسيطرة على الموجة التضخمية والحفاظ على مستهدفات البنك المركزى.

وأشارت إلى أن الزيادة الشهرية فى معدلات التضخم لن تؤثر بشكل كبير على التضخم السنوى، وسيظل عند 12.5 – %13.5 خلال الربع الثالث من العام الجارى، لتنخفض مرة أخرى فى الربع الأخير لتتوافق معد مستهدفات البنك المركزى التى وضعها مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه.

وأوضحت أن جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية لاتزال متواجدة ولم تتأثر بالخفض الذى قرره البنك المركزى خلال الفترة الماضية بنحو %2، لافتة إلى أن الأمور ستتضح بشكل أكبر بنهاية العام الحالى مع وضوح التطورات العالمية.

وترى أن البنك المركزى سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة حتى شهر أكتوبر المقبل، ولن يقبل على خفض جديد للعائد ثم بعد ذلك يتحرك لاستكمال برنامج التيسير النقدى.

وتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، فى ظل التطورات الاقتصادية الحالية المتعلقة بزيادة أسعار الخدمات الحكومية، ممثلة فى الكهرباء والبترول والمياه.

وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مهم لعدة أسباب، وهى الحفاظ على قاعدة ودائع القطاع العائلى التى تشكل النسبة الأكبر فى محفظة ودائع القطاع المصرفى، وكذلك السيطرة على الموجة التضخمية المتوقعة فى الشهور المقبلة بعد الزيادات المتتالية فى أسعار السلع.

بالإضافة إلى الحفاظ على فارق سعر فائدة فى صالح الجنيه المحلى مقابل الدولار، وبالتالى استمرار جاذبية الاقتصاد المصرى لاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية التى تشكل دعمًا كبيرًا للسيولة الدولارية فى هذا التوقيت، وكذلك استمرار سعر الفائدة فى استقطاب تحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تطورات عالمية أيضًا يجب أن يأخذها البنك المركزى فى الاعتبار أهمها زيادة أسعار البترول ووصوله لنحو 80 دولارا للبرميل، بينما كانت تقدره الحكومة فى موازنة العام المالى المقبل عند أقل من 70 دولارا، لافتًا إلى أن هذا المتغير يؤثر على مستهدفات التضخم.

وحسب هذه المعطيات توقع «عبدالعال»، أن يلجأ البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الشهرى الجارى وفى الاجتماع التالى أيضًا، للحفاظ على مستهدفات البنك المركزى فيما يتعلق بمعدلات التضخم بنهاية العام الجارى.

ويرى تامر صادق، نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك مصر إيران، أن قرارات زيادة أسعار المحروقات والمياه والكهرباء وتعريفة النقل وتذاكر المترو، ستساهم فى زيادة معدلات التضخم الشهرى خلال الشهور المقبلة، وبالتالى فالتوقعات النظرية تشير إلى رفع المركزى أسعار الفائدة لمواجهة هذه الزيادة.

ويتوقع أن يلجأ البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة أنه ليس من المنطقى أن يلجأ إلى الزيادة بعد شهرين من خفضها بنحو %2، كما أن انخفاض المعدل السنوى للتضخم والذى يستهدف البنك المركزى الوصول لرقم أحادى بعد 2018 يدعم هذه التوقعات.

وأكد أن البنك المركزى يقارن دائمًا معدلات التضخم السنوى بسنة الأساس وبالتالى فإنها ستواصل الهبوط فى الفترة المقبلة، حتى مع ارتفاع التضخم الشهرى، ولن يظهر أثر الزيادات المتتالية فى الأسعار على المعدل السنوى للتضخم سوى العام المقبل، لذلك فإن البنك المركزى من رؤيته لمستويات التضخم وتناسبها مع مستهدفاته سيلجأ إلى الحفاظ على معدلات العائد الحالية.

وتطرق إلى تطور العائد على أدوات الدين الحكومية والمنافسة التى تواجهها أذون وسندات الخزانة بالدولار من قبل نظيرتها فى تركيا والأرجنتين، بجانب الظروف الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا : «حافظت الأذون والسندات على معدلات عوائد مرتفعة رغم خفض الفائدة خلال الشهور الماضية، وبالتالى لاتزال قادرة على المنافسة على الصعيد العالمى، حتى مع خروج ما يقرب من 3-4 مليارات دولار من مصر لأسواق أخرى خلال الفترة الماضية، وهو ما يدعم توقعات استمرار مستويات العائد الحالية».

وتابع : «من الطبيعى أن تتأثر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية مع مرور الوقت فى ظل التطورات على الصعيد العالمى وقيام البنك المركزى الأمريكى، برفع الفائدة بنحو 25% واعتزامه زيادتها لمرات أخرى، وكذلك التطورات فى الأسواق الناشئة، مثل تركيا والأرجنتين، والأمر لا يدعو إلى القلق خاصة وأن لدينا أوضاعا جاذبة للمستثمرين وخروج جزء من هذه الأموال فى إطار سياسة تنويع المخاطر لا يضر».

وقال إن هناك مصادر مختلفة للدولار فى مصر وبعضها يشهد تحسنًا مثل السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ونشاط أى منها يصب فى صالح الدولة ويحقق مستهدفات البنك المركزى من الاحتياطى النقدى، ويقلل الاعتماد على ما يسمى «الأموال الساخنة» فى بناء الاحتياطيات الدولارية للدولة.

وأيد هذه الآراء مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة قائلا : «الأمور واضحة فهناك موجة تضخمية مقبلة بعد الزيادات المتتالية فى أسعار الخدمات والسلع الحكومية، وقد تستمر لشهور لذلك فإن «المركزى» سيثبت الفائدة فى ظل مناسبة المستويات الحالية للفائدة لمواجهة معدلات التضخم» .

وتوقع أن تستمر سياسة تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الحالى للوصول بمعدلات التضخم نحو مستهدفات البنك المركزى، ثم بعد ذلك يتم استئناف سياسة خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار.

ورجح بنك استثمار «أرقام كابيتال» فى مذكرة بحثية أن يبقى البنك المركزى سعر فائدة ثابتا حتى شهر سبتمبر المقبل، قائلا إن تراجع الفائدة خلال النصف الثانى من العام، سيمثل تحديًا بعد الارتفاع الحاد المتوقع لأسعار البنزين.