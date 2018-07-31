خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في 4 مدن بمطروح

معتز محمودأعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، عن خفض تنسيق المرحلة الثانية للقبول للثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019، من 185 إلى 180 درجة كحد أدنى للقبول الجديد لإدارات النجيلة وسيوة والضبعة والعلمين.وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك ضو

معتز محمود

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، عن خفض تنسيق المرحلة الثانية للقبول للثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019، من 185 إلى 180 درجة كحد أدنى للقبول الجديد لإدارات النجيلة وسيوة والضبعة والعلمين.

وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك ضوابط لمن يرغب التحويل من إدارة مطروح التعليمية والحمام والبنجر، إلى إدارة النجيلة، بحد أدنى 194 درجة، والتحويل إلى إدارة الضبعة بحد أدني 193 درجة، وذلك وفقا للفراغات المتاحة بكل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحددة، وحسب التنسيق للقبول بالإدارات وفقا للمرحلة الثانية لتنسيق المرحلة الإعدادية.