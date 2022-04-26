قال تامر سليم، الرئيس التنفيذى لوكالة awareness لتقديم خدمات الدعاية والإعلان، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار مؤخراً، أدى الى ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى منتجات الإعلانات «الأوت دور» مثل (لوحات الإضاءة الداخلية) بنسبة بلغت %25.

وأضاف «سليم» فى تصريحات لـ«المال» أنه من المتوقع أن تشهد السوق ارتفاعًا آخر فى الأسعار، بالتزامن مع تنظيم حركة الاستيراد من الخارج، ما قد يسهم فى زيادة تكاليف الإنتاج على وكالات الدعاية.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى وجود ارتفاع بلغ %60 فى أسعار التراخيص الخاصة باستئجار المساحات الإعلانية، متوقعًا أن تتضح الرؤية بعد انتهاء المارثون الرمضانى بشأن مدى إقبال العملاء على تنفيذ حملات إعلانية جديدة من عدمه.

ولفت إلى أن الشركات المعلنة ربما تتجه خلال الفترة المقبلة إلى تقليل ميزانيات الحملات الإعلانية، فى ضوء المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها السوق المحلية .

وبحسب شعبة الإعلان بالاتحاد العام للصناعات يعمل فى سوق الدعاية والإعلانات، نحو 30 ألف عامل وموظف، بخلاف العمالة غير المباشرة، ويبلغ حجم استثمارات القطاع حوالى 5 مليارات جنيه، ويمثل سوق إعلانات الأوت دور، نحو %60 من نشاط الإعلانات فى مصر.

وتعد شركات التطوير العقارى العميل الأول فى مجال إعلانات «الأوت دور»، إذ تحتل %70 من إجمالى هذا النوع من الإعلان، وفقًا لبيانات شعبة الإعلان .