خفض الأعباء المالية والترويج يتصدران برنامج البربرى لعضوية البورصة

شريف عمرتقدم منصور البربرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بى آى جى» للتجارة والاستثمار، ببرنامج انتخابى متنوع لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار منافسته لاقتناص أول مقعد مخصص لشركات بورصة النيل، ضمن انتخابات مجلس إدارة البورصة، والمقرر إجراؤها يوم 24 من الشهر الحالى.وتظهر بنود البرنامج

شريف عمر

تقدم منصور البربرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بى آى جى» للتجارة والاستثمار، ببرنامج انتخابى متنوع لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار منافسته لاقتناص أول مقعد مخصص لشركات بورصة النيل، ضمن انتخابات مجلس إدارة البورصة، والمقرر إجراؤها يوم 24 من الشهر الحالى.

وتظهر بنود البرنامج الانتخابى لـ«البربرى» محاولته التركيز على خدمة شركات بورصة النيل، سواء المقيدة حالياً أو الراغبة فى القيد، وذلك باستهدافه خفض تكاليف ورسوم القيد، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لطرح الأسهم الجديدة، ومساندة الشركات فى الحصول على تمويلات من المؤسسات العاملة فى دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال «البربرى» إنه يضع فى صدارة برنامجه الانتخابى، العمل الجاد لتقليص الفترة الزمنية اللازمة لقيد الشركات الجديدة فى النيل، متابعاً: «من غير المقبول أن تؤدى البيروقراطية إلى تأخر طرح نسبة من أسهم الشركات الصغيرة التى تبحث تمويلات بسيطة، لذا سأسعى إلى وضع إطار زمنى لتنفيذ طروحات الشركات، بداية من الموافقة على القيد بالبورصة وحتى طرح نسبة من الأسهم».

وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى الأكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية، ومن الواجب فى المرحلة الراهنة إعادة النظر فى رسوم القيد والتكاليف الدورية التى تتحملها الشركات المقيدة فى البورصة، لتتناسب مع الأعباء التمويلية، والمالية والتى تتحلمها الشركات فى النشاط التشغيلى.

وأشار إلى أنه سيحاول من خلال عضويته بالبورصة، إعادة عقد المؤتمر الدورى للترويج لبورصة النيل، موضحاً أنه يخطط لعقد مؤتمر دورى من جديد يضم كل الشركات المقيدة بـ “النايلكس” على أن يكون تحت رعاية البورصة، بهدف تبادل الأراء حول كيفية تطوير بورصة النيل، وجذب مزيد من الشركات للقيد والمستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات.

وأضاف: «النايلكس» فى حاجة للترويج الجيد، فهناك العديد من الشركات التى تتمتع بفرص نمو جيدة، وفى هذا الإطار أسعى إلى خلق آلية للتواصل مع كبار بنوك الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، للتعرف على أبرز أسباب ابتعاد الصناديق عن الاستثمار فى شركات النيل.

وتطرق إلى تمتع السوق المحلية فى الفترة الأخيرة بالعديد من المبادرات والتوجهات لخطط وتنمية المشروعات الصغيرة، ومنها الدور الحيوى لمؤسسات التمويل الدولية، والتى تعرض إحداها تغطية %70 من تكاليف إعداد دراسات الجدوى لتوسعات الشركات الصغيرة العاملة فى السوق المحلية، والتى تملك فرصاً جيدة للنمو وزيادة فرص العمل، وهى الخطوة التى أتطلع إلى تطبيقها بداخل شركات بورصة النيل.

وأكد “البربرى” امتلاكه خطة واضحة لتطوير الموقع الإلكترونى لبورصة النيل، من حيث المحتوى وطريقة عرض المعلومات، وذلك فى إطار حرصه على الترويج الجيد للسوق الجديدة، والتى لن تأتى إلا بإيجاد محتوى إلكترونى متطور، يتناسب مع الخدمات التكنولوجية والتى تغزو أسواق المال.

وأشار إلى أنه ينوى التواصل مع الجهات التنفيذية لعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، والتى تتولى تدبير تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدة الشركات المقيدة بالنيل فى الحصول على تمويلات بنكية فى إطار مبادرة البنك المركزى لإقراض الشركات الصغيرة بفائدة ميسرة %5.

واختتم برنامجه بالإشارة إلى اعتزامه التواصل التام مع رعاة القيد والشركات المقيدة نفسها، فى إطار حرصه على ضمان نجاح “النايلكس” وإضافة مزيد من الشركات.

ويشير السجل الانتخابى لمنصور البربرى، والذى تقدم به إلى اللجنة المنظمة للانتخابات، إلى حصوله على بكالوريوس هندسة تخصص سيارات من جامعة “ويبر ستيت” بالولايات المتحدة عام 1994.