خفض أسعار تذاكر المناطق الأثرية للنصف للأجانب

اجتمع المجلس الأعلى للآثار اليوم وتم مناقشة العديد من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري

أعلن المجلس الأعلي للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن تخفيض قيمته ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الآثرية المفتوحة، للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب، والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة.

وقال بيان لوزارة السياحة إن ذلك يهدف لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، لذلك اتخذ المجلس الأعلى للآثار قراره لأول مرة.

واجتمع المجلس الأعلى للآثار اليوم وتم مناقشة العديد من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والسياحي، وفي إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الثقافية.

كما قرر مجلس الإدارة أيضا في جلسته مساء أمس فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة.

كما تم اتخاذ قرار بدء عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية.

كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الآثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

جاء القرار في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.