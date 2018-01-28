خفض أسعار الفائدة أبرز محددات أداء البورصة

أسماء السيد:وضع عدد من رؤساء أقسام البحوث، ومديرى الأصول ببنوك استثمار محلية مجموعة من المحددات التى سيكون لها دور كبير فى رسم تحركات البورصة المصرية، وانتقاء الأسهم خلال العام الحالى، ويأتى على رأسها التوقعات بخفض المركزى ﻷسعار الفائدة.وأوضح الخبراء أن جزءًا كبيرًا من السيولة تم ضخها فى شهادات

أسماء السيد:

وضع عدد من رؤساء أقسام البحوث، ومديرى الأصول ببنوك استثمار محلية مجموعة من المحددات التى سيكون لها دور كبير فى رسم تحركات البورصة المصرية، وانتقاء الأسهم خلال العام الحالى، ويأتى على رأسها التوقعات بخفض المركزى ﻷسعار الفائدة.

وأوضح الخبراء أن جزءًا كبيرًا من السيولة تم ضخها فى شهادات الادخار البنكية خلال الفترة الماضية، ومع التوقعات بخفض المركزى أسعار الفائدة ستعود إلى البورصة، إضافة إلى ملف الطروحات الحكومية المُنتظر خلال الفترة المقبلة.

ورجحوا أن يكون للانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس المقبل تأثيرًا طفيفاًـ، إذ قد تدفع تحركات البورصة للهدوء قبل أن تعود ﻹحراز صعود كبير، هذا إلى جانب استكمال خطة اﻹصلاح الحكومى برفع الدعم عن الوقود، وهى أحد العوامل المؤثرة أيضًا لفترة وجيزة حين تطبيقها.

وأشار الخبراء إلى أن تلك العوامل مجمعة ستؤثر على تحركات السوق إجمالاً، واتجاهات المتعاملين لاختيار الأسهم، بجانب أمور أخرى، من بينها قوة المراكز المالية للشركات، وعدد المشاريع التى تتولاها.

من جهته، قال طارق الشواربى، رئيس قسم البحوث بشركة بلتون المالية، إن النظرة العامة للسوق المحلية إيجابية خلال العام الحالى، إذ رجح اتجاه مؤشرات البورصة فى اتجاه صعودى نحو قمم تاريخية جديدة مقارنة بتلك التى تم تحقيقها خلال العام المنقضى.

وأضاف أن العام الحالى من المتوقع أن يشهد تحسن ملحوظ فى جميع المؤشرات الاقتصادية بكل الجوانب، مما سيعزز ثقة المتعاملين بالسوق المحلية وبالبورصة بصفة خاصة، إضافة إلى التأثير الإيجابى لخفض الفائدة المنتظر، واستقبال السوق لعدد من الطروحات العامة.

وتوقع الشواربى أن يحقق مؤشر البورصة المصرية ارتفاعًا كبيرا خلال العام الحالى، مؤكدًا الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات، حتى إن شهدت السوق عمليات جنى أرباح.

ورسم عدة محددات لاختيار الأوراق المالية من قبل المستثمرين، أولها أن الأنظار ستتجه للأسهم المستفيدة من تراجع الفائدة، إضافة إلى الشركات التى ستشهد انتعاشة بمبيعاتها لتحسن القوة الشرائية، والأسهم التى لم تشهد صعودًا كبيرًا خلال العام المنقضى.

وتابع: أن الصعود اﻷكبر خلال العام المنقضى الذى يعُد اﻷول منذ تعويم الجنيه، كان من نصيب الشركات ذات العائدات الدولارية، وبانتهاء عام المقارنة ستعود ربحيتها لمعدلاتها الطبيعية.

وقال عمرو اﻷلفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر»، إن هناك عدة عوامل قد تؤثر على تحركات البورصة خلال النصف اﻷول من العام الحالى، أولها الانتخابات الرئاسية بشهر مارس المقبل، وهو ما سيفرض حالة من الهدوء على تحركات المؤشرات، ومن ثم العودة لتحركاتها الصاعدة مجددًا.

وأضاف الألفى أن الطروحات الحكومية المُنتظرة من شأنها أن تؤثر على تحركات البورصة إيجابًا بإنعاش معدلات السيولة من خلال دخول لاعبين جُدد، متابعا أنه يجب مراعاة الانطباع العام للأسهم، إضافة للشركات منخفضة المخاطر.

وفى سياق متصل، حدد محمد نبراوى، الرئيس التنفيذى لقطاع ادارة الأصوال بشركة «إتش سى» للاوراق المالية، عددًا من الملامح الرئيسية التى تؤثر على تحركات البورصة، على رأسها الانخفاض المتوقع فى معدلات الفائدة، مما يدعم تحرك عدد كبير من اﻷسهم، ومن ثم ارتفاع المؤشرات.

وأوضح أن تراجع معدلات التضخم سيلعب دورًا كبيرًا فى تحركات عدد من اﻷسهم ودخول ورق جديد من خلال الطروحات الحكومية، فيما سيؤثر رفع الدعم سلبًا بنسبة طفيفة.