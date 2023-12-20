خط ONE الياباني يفرض 500 دولار رسوم ذروة على الحاوية المنقولة على سفنه

قررت شركة النقل اليابانية ONE فرض رسوم إضافية لموسم الذروة ” PSS ” بقيمة 500 دولار لكل حاوية على التجارة بين آسيا وغرب أوروبا، وذلك بسبب ارتفاع حجم الطلب القوى والمستمر اعتبارا من أول يناير المقبل، وذلك وفقا لتقرير نشره الخط على موقعه الرسمي اطلعت عليه “المال”.

ومن جانبه، أوضح أحمد طارق، المدير التجاري للخط الملاحى اليابانى وان بمصر، أن الرسوم الإضافية تم فرضها على البضائع المشحونة على متن سفن الخط، من أجل الحفاظ على توفير إمدادات الحاويات ومستويات خدمة المنتجات.

وكذلك على الشاحنين من آسيا إلى شمال أوروبا والبحر المتوسط الذين يتعين عليهم بالفعل التصالح مع أسعار FAK الجديدة (الشحن بجميع أنواعه).

وأكد طارق أن الخطوط الملاحية شريك التحالف THEA قرر أيضا إعادة توجيه سفنه على الفور حول طريق الرجاء الصالح “ Cape of Good hope “، “أو جعل السفن تنتظر في مكان آمن”.

لافتا إلى صدور تعليمات إلى عدد من السفن التي عبرت قناة السويس جنوبا بالتوقف مؤقتا، وهي، فعليا، عالقة في انتظار اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستواصل رحلاتها عبر مضيق باب المندب الضيق الخطير، قبالة اليمن، أو تعود إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، مما يتكبد حصيلة أخرى تبلغ حوالي مليون دولار.

ويري المدير التجاري لشركة وان اليابانية أن السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، ستكون أول من يتأثر بتحويلات قناة السويس، ولكن بعد ذلك سيواجه تجار الاخرون في اوروبا صعوبة في تجديد البضائع غير المتوفرة بعد موسم العطلات

مشيرا إلى أن العالم يعتمد على التجارة مع آسيا وخاصه الإلكترونيات والملابس ومواد التصنيع، مما يؤثر على تجار التجزئة في أوروبا والولايات المتحدة”.





ويعد خط Ocean Network Express (ONE) ، سابع أكبر خط شحن في العالم ،

تأسست شركة ONE ومقرها سنغافورة في عام 2017 من خلال الجمع بين شركات شحن الحاويات لخطوط الشحن اليابانية Kawasaki Kisen Kaisha (“K” LINE) و Mitsui OSK Lines (MOL) و Nippon Yusen Kaisha (NYK). تصنف الشركة حاليا كسابع أكبر خط حاويات في العالم بحجم أسطول يبلغ حوالي 1.51 مليون حاوية مكافئة وأكثر من 205 سفينة.

