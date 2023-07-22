خط «ONE» اليابانى يطلق خدمة جديدة من البحر الأدرياتيكي لموانئ دمياط والإسكندرية أغسطس المقبل

أعلنت شركة Ocean Network Express (ONE) المكون من تحالف 3 خطوط يابانية عن إطلاق خدمة أسبوعية ملاحية جديدة Adriatic Israel Butterfly Loop (AID)، تربط بين الموانئ المصرية (دمياط والإسكندرية) بموانئ البحر الأدرياتيكي وفلسطين المحتلة، ما يوفر لعملاء ONE تغطية واتصالا ومرونة أكبر لخدماتهم بمصر والبحر الأدرياتيكي.

وقال أحمد طارق، مدير التسويق والمبيعات بتحالف الخطوط الملاحية اليابانية ONE إنه من المزمع تدشين الخدمة الجديدة منتصف أغسطس المقبل، فى إطار التوسع فى الخدمات الملاحية وتغطية موانئ دول العالم بالتوازى مع تنمية الخط لأسطول السفن التى يمتلكها وعقد شراكات وتحالف مع خطوط ملاحيه كبرى لإطلاق خدمات جديدة.

لافتًا إلى أن الخدمة تم تصميمها لتوفير وقت عبور تنافسي إلى موانئ البحر الأدرياتيكي، ما يوفر للعملاء بديلاً تنافسيًا للخدمات الموجودة في السوق، خاصة للبضائع المبردة التى ستبدأ موسما تصديريا جديدا أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنها الخدمة الوحيدة في السوق التي تخدم 2 من الموانئ المصرية الرئيسية إلى البحر الأدرياتيكي، ما يتيح للعملاء فرصة الشحن من تلك الموانئ إلى مصر والعكس.

وأضاف “طارق” أن إطلاق خدمة AID يوضح التزام ONE بتزويد عملائها بخدمات ممتازة وموثوقة وفعالة وشاملة، ونحن نبحث باستمرار عن طرق لتحسين منتجاتنا وعروضنا، وتمثل خدمة AID خطوة مهمة إلى الأمام في تلبية احتياجات عملائنا في هذه المنطقة المهمة”.

وأكد أن المسار الملاحي للخدمه الجديده يشمل ميناء كوبر – تريست – ڤينيسيا – أنكونا – بيريوس – الإسكندرية – دمياط – حيفا – أشدود – دمياط (خدمة أسبوعية).

وتأسست شركة ONE ومقرها سنغافورة في عام 2017 من خلال الجمع بين شركات شحن الحاويات لخطوط الشحن اليابانية Kawasaki Kisen Kaisha (“K” LINE) و Mitsui OSK Lines (MOL) و Nippon Yusen Kaisha (NYK).

وتصنف الشركة حاليا كسابع أكبر خط حاويات في العالم بحجم أسطول يبلغ حوالي 1.51 مليون حاوية مكافئة وأكثر من 205 سفن.