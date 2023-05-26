خط «MSC» يدشن خدمة لربط موانئ الصين بشمال أوروبا مرورا بقناة السويس

أعلنت مجموعة البحر المتوسط للشحن ” MSC ” عن خدمة جديدة تحت مسمى ” MSC’s Swan ” والتي من المقرر أن تعمل على ربط الموانئ الرئيسية في الصين بموانئ أوروبا الشمالية في” Benelux” و” Gdynia” و” Gdansk” و” Klaipeda” مرورا بهيئة قناة السويس.

وحسب منشور صادر عن الشركة للمستوردين والمصدرين، فمن المقرر أن يكون أول إبحار متجه غربًا من آسيا في 9 يونيو المقبل.

وأشارت “MSC” إلى أن خدمة “Swan” ستكون واحدة من أسرع أوقات العبور بين الصين ودول البنلوكس وبولندا ودول البلطيق، كما ستكون “Swan” أول خدمة تقدم تردد مباشرة للسفن من آسيا إلى ميناء Gdynia (بولندا) وميناء Klaipeda (ليتوانيا).

وقالت “MSC ” سيكون التناوب الكامل لخدمة “MSC Swan” على النحو التالي: تشينغداو (الصين) – نينغبو (الصين) – يانتيان (الصين) – تانجونج بيليباس (ماليزيا) – أنتويرب (بلجيكا) – غدينيا (بولندا) – غدانسك (بولندا) – كلايبيدا ( ليتوانيا) – ميناء الملك عبدالله (المملكة العربية السعودية) – سنغافورة – تشينغداو.

يذكر أن شركة البحر المتوسط للشحن ( MSC ) السويسرية، احتلت أهم شركات الشحن العالمية في نشاط الحاويات، وذلك من حيث السعة في نشاط الحاويات، حسب تقرير لشركة الفالاينر، المتخصصة في أعمال الشحن البحري.

وكانت شركة البحر المتوسط ​​للشحن السويسرية (MSC) – أكبر شركة حاويات في العالم حيث زادت “MSC” من سعتها بنسبة 7.5% في عام 2022 ، وذلك من خلال عمليات الاستحواذ المستعملة بشكل أساسي.