خط MSC يتفوق على إيفرجرين بامتلاكه أكبر سفينة حاويات في العالم

أعلنت شركة الصين الحكومية لبناء السفن (CSSC) عن إطلاق أكبر سفينة حاويات في العالم تصل إلى 24116 حاوية مكافئة، لصالح الخط الملاحي MSC السويسري والذي يعد الخط الأول عالميا حاليا في نشاط الحاويات.

وأكدت الشركة أنه تم تعويم السفينة، المسماة MSC Tessa ، من رصيف المبنى الخاص بها في قاعدة بناء السفن Hudong Zhonghua Shipbuilding’s Changxing ، الواقعة على جزيرة Changxing في شنغهاي ، في 1 أغسطس. Hudong Zhonghua هي واحدة من وحدات بناء السفن الرئيسية التي تنتمي إلى CSSC المملوكة للدولة.

وتعمل السفينة الجديدة بسعة تبلغ 24116 وحدة مكافئة لعشرين قدما TEU ستتفوق MSC Tessa على Evergreen’s Ever Alot بمقدار 112 حاوية مكافئة لتأخذ لقب أكبر سفينة حاويات في العالم.

كما يبلغ طولها 399.99 مترا مع 61.5 مترا، حيث تعد واحدة من أربع سفن حاويات كبيرة جدا تم طلبها في Hudong Zhonghua لشركة Mediterranean Shipping Company ، أكبر مشغل شحن حاويات في العالم، ومن المقرر أن يتم التسليم مقرر في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت CSSC إنه بالإضافة إلى السفينة الجديدة ، دخل المبنى الجديد رقم 4 لشركة MSC الآن إلى رصيف المبنى ، لينضم إلى رقم 2 ورقم 3 ، “مما يشكل مشهدا رائعا لبناء دفعات جديدة من تلك السفن”.

قالت شركة CSSC ، وهي شركة بناء سفن رئيسية بالصين، إن MSC Tessa والمباني الجديدة الثلاثة الأخرى ، والتي سيتم تصنيفها بواسطة DNV ، تم تصميمها بشكل مستقل من قبل MSC .

وفي يناير الماضي كشفت تقارير دولية عن أهم شركات شحن للحاويات على مستوى العالم خلال العام المنصرم 2021 ، وذلك على حسب السفن المملوكة لتلك الشركات أو المعروفة بالخطوط الملاحية، وكذا من حيث حجم الحاويات التي تقوم تلك الشركات بنقلها سنويا.

وجائت في المرتبة الأولى مجموعة ميرسك ” APM-Maersk ” والتي تتخذ من الدنمارك مقرا لها، وتأسست تلك الشركة في عام 1904 وتعد من أضخم الشركات نقلا للحاويات على مستوى العالم، بالاضافة إلى عدد السفن المملوكة لها.

حيث تمتلك الشركة أسطولا من حوالي 705 سفينة حاويات بسعة حوالي 4097480 حاوية مكافئة .

وتأتي في المرتبة الثانية شركة البحر المتوسط ​​للنقل البحري ” ” MSC ، وهي شركة مقرها الرئيسي سويسرا وتأسست في عام 1970، في الوقت الحالي تمتلك قرابة 550 سفينة حاويات، وتم تصنيف الشركة على أنها واحدة من أكبر شركات الشحن على مستوى العالم، بسعة حاوية مكافئة تبلغ حوالي 386 ألف مكافئة حاوية مكافئة.