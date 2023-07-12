« خط HMM» يبدأ تشغيل خدمة جديدة بين موانئ دمياط وآسيا والهند الشهر المقبل

يبدأ خط “HMM” الكوري فى تشغيل خدمة جديدة بين موانئ دمياط والإسكندرية والشرق الأقصى والهند، وكذلك دول الخليج وأوروبا خلال الشهر المقبل.

قال محمود القاضي، مدير شركة كادمار للملاحة وكيل الخط الكوري HMM بمصر، إنه سيتم استقبال أول رحلة قادمة من الصين إلى ميناء دمياط، أواخر الشهر المقبل.

وأضاف أن الخط سيخدم عددًا من الموانئ بشرق آسيا مثل الهند، والصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وباكستان، وكذلك السعودية، واتجاهًا من مصر إلى موانئ البحر المتوسط.

وذكر أن الخط سيخدم موانئ فى أوروبا أيضًا مثل بيرييوس فى اليونان، وجنوا في إيطاليا، وبرشلونة وفالنسيا في أسبانيا، مشيرًا إلى أن الخط يمتلك أحدث السفن على مستوى العالم بفضل خطة التحديث المستمرة التى يعكف الخط على تنفيذها.

وأكد أن هيئة موانئ دمياط، برئاسة اللواء أحمد حواش، تمكنت من تنفيذ مشروعات تطوير على مدار السنوات الماضية أسهمت فى تحفيز الخطوط الملاحية العالمية على القدوم إلى الميناء، لعلَّ أبرزها تعميق أرصفة الميناء، بجانب تنفيذ محطة متعددة الأغراض.

كما لفت الانتباه إلى تعاون محطة حاويات دمياط، برئاسة اللواء رفيق جلال، مع مجهودات الهيئة ومحطة الحاويات لتذليل أي معوقات ووضع إمكانيات الميناء فى خدمة الخطوط المتعاملة معها، والتي ساعدت على جذب الخطوط الملاحية العالمية إلى الموانئ المصرية.

ولفت إلى أن وزارة النقل تعمل أيضًا على تقديم حوافز متعددة للخطوط الملاحية العالمية بهدف جلبهم للسوق المحلية، مما يسهم فى تعظيم حركة تداول الحاويات داخل الموانئ المحلية.