خط HMM الكوري يستهدف التشغيل والربط بين ميناء دمياط وشرق آسيا

يستهدف خط HMM الكوري تشغيل خدمة جديدة بين موانئ دمياط ، وشرق آسيا الذي يتضمن الربط مع موانئ وبوسان (كوريا الجنوبية) – كوانجيانغ (كوريا الجنوبية) – يانغشان (الصين) – نينغبو (الصين) – وكذلك ميناء وشيكو (الصين) .

وكذلك سنغافورة – بورت كلانج (ماليزيا) – كاتوبالي (الهند) – نافا شيفا (الهند) – موندرا (الهند) – كراتشي (باكستان) – جدة (المملكة العربية السعودية) – دمياط (مصر) – بيرايوس (اليونان) – جنوة (إيطاليا) – فالنسيا (إسبانيا) – برشلونة (إسبانيا) – بيريوس – جدة – كراتشي – موندرا – نافا شيفا – كاتوبالي – سنغافورة – خليج دا تشان (الصين) .

قال محمود مدحت القاضي مدير عام شركة كادمار للملاحة وكيل الخط الملاحي بمصر ، إن موانئ دمياط مركز توزيع للخط الكوري بمنطقة شرق البحر المتوسط .

وأضاف أن الخط سيقوم باستخدام ميناء دمياط في خدمات أخرى مشيراً إلى تلقي الدعم الكامل من هيئة موانئ دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ووزارة النقل وقناة السويس .

ولفت إلى أن مصر تعتبر من الأسواق الواعدة بمنطقة البحر المتوسط ولا سيما ان الخط سوف يساهم في زيادة إيرادات الميناء ومحطة الحاويات.

وذكر أن الخط سيستخدم 12 سفينة حاويات سعة 10 آلاف حاوية مكافأة في الخدمة لنقل الحاويات بين الموانئ .