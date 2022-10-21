خط «CMA CGM» يفرض رسوما 500 دولار على الحاويات المتجهة للولايات المتحدة وكندا

أعلنت شركة “CMA CGM” الفرنسية عن فرض رسوم إضافية جديدة على الحاويات الجافة، بواقع 500 دولار / حاوية مكافئة، خاصة للحاويات المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا.

وحسب منشور صادر عن المجموعة موجه إلى أصحاب الشأن من المصدرين، ترجمته ” المال ” فمن المقرر أن يتم تنفيذ تلك الزيادة اعتبارًا من اليوم، حيث تقرر فرض رسوم إضافية للوزن الزائد للحاوية قدرها 500 دولار لكل حاوية مكافئة، وذلك إذا كانت الحاويات يصل وزنها 20 طنًا، وذلك على الحاويات المتجهة من شبه القارة الهندية والخليج العربى والبحر الأحمر ومصر، إلى عدة مناطق تضم الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا.

وأكدت الشركة أن تلك الخطوة تأتي في أعقاب إعلانات أخرى مماثلة من قبل “CMA CGM” والتي تم تنفيذها بالفعل والتي تعرف بـ” رسوم إضافية للوزن الزائد ” من آسيا والساحل الشرقي للهند إلى شمال أوروبا ونيجيريا.

ومن المعروف أن “CMA CGM” تقوم بفرض رسومًا إضافية جديدة للوزن الزائد على التجارة في عدة مناطق تنشط بها التجارة، خاصة ما بين آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وتعد شركة “CMA- CGM” الفرنسية من الشركات الهامة في نشاط الحاويات عالميا، واحتلت في عام 2021 المركز الرابع وهي فرنسية الجنسية رغم أنها مملوكة لعائلة جاك سعادة ” اللبناني الجنسية “و تتخذ من فرنسا مقرا لها ، وتم تأسيسها عام 1978 نتيجة لسلسلة من الاندماجات بين شركات الشحن التي تم إنشاؤها سابقا.

وتمتلك الشركة أسطولًا يضم أكثر من 560 سفينة تعمل في أكثر من 150 مسارا على مستوى العالم, تبلغ قدرتها الاستيعابية حوالي 3015200 حاوية مكافئة.

وتقوم المجموعة بالاستثمار في العديد من محطات الحاويات على مستوى العالم، ومن المزمع أن تقوم الشركة بتشغيل محطة جديدة باسم ” تحيا مصر ” كمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية خلال العام الجاري.