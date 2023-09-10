خط CMA CGM يعلن تحديثا في أسعار الشحن في أوروبا وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ونظيريه الأدرياتيكي والأسود

أعلنت CMA CGM عن أسعار الشحن المحدثة لجميع أنواع النوالين، وذلك للموانئ في شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وشمال أفريقيا – غرب أفريقيا.

وأكد الخط العالمي الذي يتخذ من فرنسا مقرا له، أنه سيتم تطبيق هذا التحديث على شمال أوروبا وغرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأدرياتيكي وشرق البحر الأبيض المتوسط (باستثناء لبنان) والبحر الأسود وشمال أفريقيا وبحر البلطيق والدول الاسكندنافية.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من إعلان CMA CGM عن أسعار الشحن والمعروفة بـ” FAK ” المحدثة من جميع الموانئ في شمال أوروبا، بالإضافة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج.

يوضح الجدول أدناه أسعار CMA CGM FAK الأخيرة لقائمة عينة من الممرات والسلع وأنواع الحاويات حيث تكون زيادة المعدل فعالة ومنها ميناء الاسكندرية.

وتقوم شركة (CMA CGM) بتشغيل محطة تحيا مصر خلال العام الجاري، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات- بضائع عامة- سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًّا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت نفسه، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترًا طوليًّا، مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.