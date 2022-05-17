خط CMA CGM يطلق حافزًا مبكرًا لإعادة الحاويات لأول مرة

أعلنت CMA CGM ” ثالث خط ملاحي عالمي ” عن خطط لتنفيذ برنامج حوافز لأول مرة من نوعه في الصناعة، ليتم من خلاله تشجيع العودة المبكرة للحاويات الفارغة ومساعدة المصدرين في الحصول على المعدات اللازمة.

يمنح البرنامج الجديد الذي أطلقته الشركة اليوم للعملاء بالولايات المتحدة الذين يعيدون الحاويات الفارغة مبكرًا رصيدًا بقيمة 300 دولارًا لكل حاوية جافة إلى محطة FMS في لوس أنجلوس أو واحد من أربعة مواقع إرجاع CMA CGM في جميع أنحاء البلاد بالولايات المتحدة (شيكاغو ، إلينوي ؛ دالاس ، تكساس ؛ كانساس سيتي ، كانساس ؛ وممفيس ، تينيسي).

وأكدت الشركة على أنه قد تضرر المصدرون بشكل خاص من تحديات الازدحام الشديد في جميع أنحاء سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى نقص المعدات الذي يجعل من الصعب توصيل سلعهم إلى السوق في الوقت المناسب.

وتوقعت الشركة أن يؤدي برنامج الحوافز لمدة 60 يومًا إلى إعادة ما يقرب من 43 ألف حاوية جافة إلى التداول في غضون 4 أيام من استلامها، مما يساعد على ضمان حصول المصدرين الأمريكيين على وصول أكبر إلى المعدات.

قال جين سيروكا ، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس ، “من خلال برنامج الحوافز هذا ، تعمل مجموعة CMA CGM على تسهيل تدفق أكثر قوة للبضائع عبر ميناء لوس أنجلوس ومساعدة المصدرين الأمريكيين في توصيل منتجاتهم إلى وجهات حول العالم. بسرعة أكبر. لقد كانت CMA CGM شريكًا موثوقًا به لميناء لوس أنجلوس وقوة دافعة للتغيير خلال الارتفاع الحاد في الطلب “.

قالت CMA CGM إن برنامجًا منفصلاً لتشجيع الالتقاط المبكر للحاويات أدى إلى انخفاض بنسبة 73 ٪ في عدد حاويات CMA CGM التي تمكث قرابة 9 أيام في جنوب كاليفورنيا.