خط CMA CGM يرفع أسعار النوالين من ميرسن لبعض الموانئ منها المصرية

أعلن خط شركة النقل الفرنسية CMA CGM للحاويات، عن رسوم إضافية جديدة لازدحام الموانئ (PCS) من ميناء مرسين إلى عدة وجهات في جميع أنحاء العالم بسبب التأخير الحالي في الميناء التركي مع عدد من الموانئ منها مصر.

وحسب منشور صادر عن شركة النقل الفرنسية، بأنه سيتم تطبيق تكلفة إضافية بقيمة 100 دولار أمريكي / حاوية مكافئة على الحاويات الجافة التي سيتم نقلها من مرسين إلى غرب وشرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وشمال إفريقيا والمغرب والبرتغال والساحل الغربي والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، والساحل الشرقي وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي والساحل الغربي وأمريكا الوسطى والساحل الغربي للمكسيك وويندوارد وغيانا شمال البرازيل وخليج الشرق الأوسط والبحر الأحمر وشمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والصين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وأكدت الشركة أنه من المقرر أن تصبح تلك الرسوم سارية اعتبارًا من 27 مارس ، باستثناء بورتوريكو حيث ستدخل الرسوم الإضافية حيز التنفيذ في 25 أبريل.

وأكدت الشركة الفرنسية ( CMA CGM ) أنها لاحظت أن الرسوم الإضافية لازدحام الميناء هي نتيجة للازدحام / وقت الانتظار بالإضافة إلى وقت الرسو على تسلسل رسو السفن الحالي ، مما أدى إلى زيادة مهلة شحن البضائع المحملة وتكاليف التشغيل وأثرت على إعادة تحميل المعدات الفارغة وتكرار إعادة التموضع.

قامت شركات النقل بمزامنة تاريخ التنفيذ مقابل 500 دولار أمريكي لكل زيادة في حاوية مكافئة ، بعد نشر إشعارات متنوعة. يسري مفعول المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) اعتبارًا من 29 مارس.

قالت وكالة MSC (الهند) في تقرير استشاري للعملاء: “تم تأجيل زيادة المعدل العام (GRI) من الهند إلى الولايات المتحدة وسان خوان ، بورتوريكو ، اعتبارًا من التسليم 23 مارس ، إلى 29 مارس”.

وقالت شركة النقل أيضًا إن GRI ضرورية “للحفاظ على المستوى العالي من الموثوقية والكفاءة لخدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا.

قالت وكالات CMA CGM (الهند) إن GRI ستطبق على الشحنات الهندية التي تنتقل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج الأمريكي وكندا.

وقالت الخطوط الملاحية المنتظمة الفرنسية: “ستطبق مبادرة استعادة الأسعار (RRI) على معدلات التعريفة أو عقود الخدمة على جميع البضائع التي تتحرك في نطاق هذه التعريفة”.

كما قامت شركة Hapag-Lloyd الألمانية بزيادة في رسوم النوالين بواقع 450 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية 20 قدمًا و 500 دولار على الحاويات المنقولة من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية للبضائع المنقولة في 20 ‘و 40’ حاويات جافة ومبردة وخاصة ، بما في ذلك معدات عالية المكعب ، قادمة أعلى.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الزيادة ستبدأ على جميع الحاويات الموصلة بالكامل اعتبارًا من 29 مارس وهي سارية حتى إشعار آخر.

بالإضافة إلى ذلك أصدرت CMA CGM إشعارًا تجاريًا منفصلاً يعلن عن زيادات في معدل جميع الشحنات من شبه القارة الهندية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، ستكون GRI 540 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية 20 قدمًا و 600 دولار أمريكي لكل حاوية 40 قدمًا.