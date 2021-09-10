خط CMA CGM الفرنسي يوقف الزيادات على أسعار النوالين حتى 2022

قررت مجموعة CMA CGM الفرنسية، رابع خط ملاحي على مستوى العالم لنقل الحاويات، وقف أية زيادات في أسعار النوالين، والإبقاء على الأسعار عن المستويات الراهنة، وذلك كخطوة لمساعدة عملاء الشركة في تحمل نفقات النقل، والتوسع في التعاقدات طويلة المدى.

وأعلنت الشركة، في بيان لها للمستوردين والمصدرين وأصحاب البضائع حول العالم، أنه سيتم العمل بالنوالين المعمول بها حاليًّا، وذلك حتى العام المقبل 2022.

يأتي ذلك على خلفية قيام الخط الملاحي الفرنسي بتفعيل زيادات خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة على مختلف الخطوط، خاصة الخدمات التي تنطلق من آسيا إلى أوروبا، ومن آسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت المجموعة الفرنسية أن بداية عام 2021 شهدت ارتفاعًا لأسعار الشحن الفوري لشحن الحاويات بسبب ازدحام الموانئ واختلال التوازن الكبير بين الطلب والقدرة الفعالة للنقل البحري للحاويات.



وأوضحت أن هذا القرار يأتي في ظل التوقع باستمرار الزيادات في الأسعار المدفوعة بالسوق في الأشهر المقبلة،

كما تم وقف الزيادات في نقل الحاويات التي تعد الشركة جزءًا من خدمتها أو المشتركة فيها، مؤكدة استمرار الأسعار الراهنة حتى فبراير من العام المقبل.

ونوهت الشركة بأنها تستثمر بشكل كبير لتعزيز عروض خدماتها، حيث زادت المجموعة قدرة أسطولها المشغل بنسبة 11% منذ 31 ديسمبر 2019 من خلال إضافة سفن جديدة وشراء سفن مستعملة، على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية،

كما قامت المجموعة أيضًا بزيادة أسطولها من الحاويات بمقدار 780 ألف حاوية مكافئة.

من جانبه توقّع أسامة عدلي، المدير التجاري لشركة وكالة الخليج المحدودة، أن تقوم الخطوط الملاحية الكبرى على مستوى العالم بنفس الإجراء الذي قام به الخط الملاحي الفرنسي، وذلك بعد وجود استقرار ملحوظ في عملية النقل على الخطوط المختلفة.

ولفت إلى أن تأخر بعض الخدمات نتيجة ازدحام الموانئ، بالإضافة إلى نقص الحاويات الفارغة عالميًّا، كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النوالين التي وصلت إلى 14 ألف دولار بين آسيا إلى ميناء الإسكندرية، وهو معدل تاريخي لم يصل قبل ذلك إلى تلك المستويات.

وأشار إلى أن العديد من الخطوط الملاحية العالمية قامت مؤخرًا بتسلم العديد من الحاويات الفارغة لأسطولها، فضلًا عن التعاقد على آلاف الحاويات الجديدة بالترسانات العالمية؛ بسبب زيادة الطلب العالمي على النقل والتجارة بحرًا، خاصة بين آسيا إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن موانئ أبوظبي أعلنت، أمس، ومجموعة “CMA CGM” الفرنسية الرائدة عالميًّا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، اليوم، توقيع عقدٍ مدته 35 عامًا (اتفاقية الامتياز).

وبموجب شروط الاتفاقية سيتم إنشاء محطة جديدة في ميناء خليفة، أول ميناء حاويات شبه آلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ستتم إدارته من قبل مشروع مشترك مملوك من قِبل “CMA CGM” التابعة “CMA CGM” (بحصة 70%) وموانئ أبوظبي (حصة 30%)، ومن المتوقع أن يلتزم الشركاء بحوالي 570 مليون درهم إماراتي (154 مليون دولار) للمشروع.

وأكدت تقارير عن تجمع سماسر ملاك السفن العالمي تصدُّر مجموعة COSCO الصينية المركز الثالث عالميًّا بين خطوط الملاحة العالمية العاملة بنشاط الحاويات، متفوقة على الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، والذي احتل المركز الثالث لسنوات كثالث أكبر خط حاويات،

حيث لم تستحوذ الأخيرة على المزيد من السفن. وأوضحت تلك التقارير أن COSCO أصبحت تمتلك الآن 2.97 مليون حاوية مكافئة من إجمالي الطاقة التشغيلية، مقارنة بـ3.01 مليون حاوية مكافئة لـCMA CGM.