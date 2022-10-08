خط CMA-CGM الفرنسي يفرض رسوما إضافية من الساحل الشرقي الأمريكي والخليج إلى غرب إفريقيا

أعلنت شركة النقل البحري الفرنسية CMA CGM عن رسوم إضافية جديدة لموسم الذروة (PSS) من الساحل الشرقي للولايات المتحدة (USEC) ومن الخليج إلى دول غرب إفريقيا.

وأكد الخط الفرنسي والذي يعد ثالث خط ملاحي في العالم في نقل الحاويا، أنه من المقرر أن يتم تطبيق تلك الزيادة من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية ديسمبر القادم.

وحسب الخط الفرنسي، أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على الحاويات المنقول بتلك المناطق وقدرها 400 دولار أمريكي لكل حاوية مبردة، وذلك باستثناء دولة نيجيريا من تلك الزيادة.

كما أكد الخط “CMA CGM” عن بدء برنامج حافز جديد مبكر لإعادة الحاويات، تحت اسم “TEUs to Trees”، بهدف زيادة التخفيف من تغير المناخ في الولايات المتحدة مع المساعدة في سيولة وسرعة سلسلة التوريد.

ودخل البرنامج حيز التنفيذ في أول أكتوبر 2022 وسيستمر حتى 30 ديسمبر 2022، مؤكدة أن برنامج الحوافز الجديد هذا هو فرصة لمكافأة العملاء على القيام بدورهم لزيادة توافر المعدات مع مساعدتهم أيضًا على تعويض بصمتهم البيئية.

وأشارت شركة النقل الفرنسية إلى أن أرصدة الكربون التي ستشتريها نيابة عن عملائها ستُستخدم لتوسيع الغابات الأمريكية ، ودعم مشاريع المرونة الحضرية في المجتمعات الضعيفة ودفع إنشاء مشاريع تعويض إضافية في الولايات المتحدة.

وقامت CMA CGM أيضًا بتوسيع حافز إعادة الحاويات المبكر الجديد هذا لتغطية كل من الحاويات المبردة والجافة بالإضافة إلى كل محطة في المحيط الأمريكية حيث تتلقى الشركة الصناديق الفارغة.

وقالت الشركة في إعلان: “هذا يمكّن الشاحنين من جميع الأحجام والمواقع من تعويض انبعاثات الكربون والمساهمة بشكل إيجابي في المشاريع الاجتماعية والبيئية في الولايات المتحدة”.

كما سيتم تقديم أرصدة للعملاء الذين يعيدون كل من الحاويات الجافة والمبردة التي نشأت من حوالي 20 دولة آسيوية إلى مواقع الإرجاع المعتمدة من CMA CGM في مدن الموانئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة (لا يتم تضمين منحدرات السكك الحديدية).

وأشارت شركة الشحن الفرنسية إلى أن TEUs to Trees هو برنامجها الثالث لتشجيع الاستلام المبكر للحاويات وإعادتها.

وأوضحت CMA CGM أنه خلال المشروع الجديد، سيتلقى كل مستورد قابل للتطبيق (المرسل إليه المدرج في بوليصة الشحن) 2.5 طن من أرصدة الكربون لكل حاوية يتم إرجاعها خلال الأيام التقويمية 1-4 وتقرير مرحلي كل 30 يومًا.

لحساب الائتمان، كما ستستخدم CMA CGM بيانات معاملات تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) ولن تتطلب فواتير أو وثائق إضافية من العملاء. في نهاية البرنامج ، سيتم إصدار شهادة رسمية لتعويض الكربون للعملاء لإجمالي الأرصدة المكتسبة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على تشجيع العملاء على إرجاع الحاويات في وقت أقرب يوفر حاويات إضافية لحجوزات التصدير، وسيؤدي نوع الحافز الذي نقدمه إلى تشكيل مشاريع اجتماعية – بيئية جديدة في الولايات المتحدة.