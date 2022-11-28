خط CMA CGM الفرنسي يطلق خدمة لربط أوروبا بالبحر الأحمر وإفريقيا منها ميناء السخنة

أطلقت مجموعة النقل البحري الفرنسية CMA CGM خدمة بعنوان ” JEDDEX ” تستهدف ربط منطقة أوروبا بالبحر الاحمر والدول الأفريقية، والتي تشمل المرور على عددا من الموانئ التي حددتها بالخدمة اسبوعيا.

وأشارت عبر بيان لها ” ترجمته المال ” إلى أن الخدمة الجديدة من المقرر أن تغطي الخدمة سوق المحيط الهندي مع إدراج ميناء Longoni أعلى مومباسا بكينيا.

وأكدت مجموعة CMA CGM أنه سيتم تقديم خدمة JEDDEX في غضون 42 يومًا مع ست سفن بسعة تصل إلى 1700 حاوية مكافئة.

وحسب جدول إبحار الخدمة الجديدة فمن المقرر أن يكون دوران تلك السفن على النحو التالي: جدة (المملكة العربية السعودية) – مومباسا (كينيا) – لونغوني (مايوت) – مومباسا – جدة – العين السخنة (مصر) – العقبة (الأردن) – جدة.

كما ستكون سفينة الحاويات CMA CGM Cebu التي تم بناؤها عام 2008 أول سفينة تبحر في ظل التناوب المحدث ومن المتوقع أن تصل إلى جدة في 17 ديسمبر، وفي مومباسا في 28 ديسمبر وفي لونجوني في 2 يناير.

ومن المعروف أن مجموعة CMA-CGMيأتي في المرتبة الرابعة بين خطوط الحاويات العالمية، وهي فرنسية الجنسية بالرغم من أنها مملوكة لعائلة جاك سعادة ” اللبناني الجنسية “، إلا انها تتخذ من فرنسا مقرا لها ، وتم تأسيسها عام 1978 نتيجة لسلسلة من الاندماجات بين شركات الشحن التي تم إنشاؤها سابقا.

وتمتلك الشركة أسطولًا يضم أكثر من 560 سفينة تعمل في أكثر من 150 مسارا على مستوى العالم, تبلغ قدرتها الاستيعابية حوالي 3015200 حاوية مكافئة.

ولأول مرة تدخل الشركة الفرنسية للاستثمار في الموانئ المصرية، حيث من المقرر أن تقوم بتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 – 62 بميناء الإسكندرية، والتي تقع على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا ، بحيث تكون طاقة التداول بالمحطة من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وستصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 550 مليون دولار.