خط «يانج مينج» يضم سفينة جديدة لأسطوله بسعة 11 ألف حاوية مكافئة

تسلمت شركة يانج مينج أحد الخطوط الملاحية التايوانية أمس سفينة جديدة للحاويات بحمولة تصل إلى 11 ألف حاوية مكافئة، والتي تعرف بالسفينة (YM Trophy)، وهي مستأجرة من شركة (Imabari Shipbuilding).

ومن المقرر حسب بيان صادر عن الشركة أن يتم تشغيل السفينة الجديدة (YM Trophy) على الفور على طريق المحيط الهادئ وذلك بخدمة تسمى PS6 لتوفير خدمة نقل فعالة بين آسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ.

وتشمل تلك الخدمة عددا من الموانئ تضم (Qingdao – Ningbo – Pusan – Los Angeles – Kobe – Qingdao).

ومن المعروف أن شركة يانج مينج كانت قد طلبت 14 سفينة حاويات بسعة تصل إلى قرابة 11000 حاوية مكافئة من خلال اتفاقيات تأجير طويلة الأجل مع مالكي السفن، في حين أن (YM Trophy) هي العاشرة في السلسلة.

وأكدت شركة يانج مينج أن هذا النوع من السفن تبلغ سعته التشغيلية 11860 حاوية مكافئة ومجهز بـ 1000 سدادة للحاويات المبردة، بينما يبلغ طولها 333.9 مترًا، وعرضها 48.4 مترًا، والغاطس 16 مترًا ويمكنها الإبحار بسرعة تصل إلى 23 عقدة، إضافة إلى ذلك، تشتمل سفينة الحاويات على العديد من الميزات البيئية بما في ذلك أجهزة غسل الغاز ومحطة معالجة صابورة المياه ونظام الطاقة البحرية البديل.

وعلق محمد كامل الباحث في شئون النقل البحري، على قرار يانج مينج بتأجير 14 سفينة جديدة للحاويات، موضحا أن زيادة حجم الطلب على النقل البحري، رغم التحديات التي يواجهها القطاع هو السبب في مثل تلك الإجراءات.

وأشار إلى أن بعض الخطوط لم ينتظر حتى تنتهي أوامر البناء التي تقوم بها الترسانات العالمية لصالحها والتي تستغرق سنوات، وقام بعملية التأجير كحل أسرع لتلبية الطلب على النقل البحري بالحاويات.

وتوقع حدوث انفراجة في أسعار النوالين البحرية بعد انتظام الخطوط الملاحية في زيادة أسطولها، موضحا أن أهم عوامل ارتفاع أسعار النوالين هو زيادة حجم الطلب مقارنة بالسفن الموجودة والمتاحة لنقل البضائع حول العالم، كما أن هناك هبوطا واضح في أسعار البترول والتي تؤثر أيضا بنسبة قد تزيد عن 30% في أسعار النوالين البحرية.