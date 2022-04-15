خط يانج مينج يختار الغاز الطبيعي المسال كوقود لـ5 سفن حاويات بسعة 15 ألف حاوية مكافئة جديدة

أعلنت شركة النقل البحري التايوانية يانج مينج ( Yang Ming Marine Transport) أن مجلس إدارتها وافق على خطة لتجهيز خمس سفن جديدة لنقل الحاويات بحجم يصل إلى 15 ألف حاوية مكافئة لكل منها، لطاقة الغاز الطبيعي المسال مزدوجة الوقود.

قال الخط الملاحي يانج مينج إن وقود الغاز الطبيعي المسال يوفر بديلاً “ناضجًا” منخفض الكربون يمكنه تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للسفن بنسبة 20% على الأقل مقارنة بالوقود التقليدي ومساعدة الشركة على تلبية المعايير البيئية والتنظيمية.

وتشمل مؤشر كثافة الكربون (CII) التابع للمنظمة البحرية الدولية (IMO) للانخفاض السنوي في كثافة الانبعاثات، وحزمة Fit for 55 ، باعتبارها جزءًا من الصفقة الخضراء للمفوضية الأوروبية، لتقليل إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 75% بحلول عام 2050 ، والتوصية لتطبيق نهج جيد للاستيقاظ في محاسبة غازات الدفيئة للنقل البحري .

وأكدت الشركة أن ذلك يأتي في إطار روح الاستدامة البيئية تستخدم Yang Ming الغاز الطبيعي المسال للأسطول الجديد بسبب تقنيتها منخفضة الكربون الناضجة نسبيًا .

وافق مجلس إدارة يانج مينج على بناء خمس سفن للحاويات سعة 15 ألف حاوية مكافئة خلال اجتماع مجلس الإدارة في يناير الماضي، ولتعمل بالغاز الطبيعي ” LNG ” ستكون Yang Ming الناقل الوحيد في تايوان الذي يقوم بتشغيل سفن الحاويات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

وكانت قد أعلنت شركة يانج مينج (Yang Ming Marine Transport Corporation) عن نتائج مالية قوية لعام 2021، بعد الأرقام القياسية لصناعة الخطوط الملاحية المنتظمة.

وسجلت شركة نقل الحاويات التايوانية إيرادات بلغت 11.91 مليار دولار أمريكي وأرباحًا بعد الضرائب بلغت 5.9 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى ربح حققه يانغ مينج في تاريخها.

مع تمتع الشركة بأداء مالي قياسي في عام 2021، وافق مجلس إدارة يانغ مينغ، الذي عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 370 في 14 مارس على التقرير المالي السنوي لعام 2021 ، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 0.7 دولار أمريكي للسهم.

واحتلت شركة Yang Ming Marine Transport المركز التاسع خلال العام الماضي بين خطوط الحاويات، ويقع مقر شركة Yang Ming Marine Transport في كيلونج ، تايوان ، وهي واحدة من أقدم وأكبر شركات الشحن على مستوى العالم.

وتأسست في عام 1972 ، وتقدم الشركة خدماتها في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا بأسطول مكون من 92 سفينة، وتبلغ سعتها حوالي 623000 حاوية مكافئة.