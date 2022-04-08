بدأ خط هيونداي الكوري “HMM” اعتبارا من أبريل الجاري استئناف الخدمة الملاحية الأسبوعية المنتظمة “JJS” وتنطلق الخدمة من وإلى ميناء السخنة إلى موانئ جبل علي دبي الإمارات وجدة السعودية ومنها إلى باقي دول الخليج.

وأكد القبطان محمود القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كادمار للملاحة، وكيل الخط بمصر، أن الخدمة الجديدة إضافة إلى الخدمة الملاحية الحالية للخط الملاحي من دمياط “MD1” إلى موانئ جدة بالسعودية ودول الشرق الأقصي بقارة آسيا الصين، اليابان، تايلاند،سنغافورة، فيتنام، هونج كونج ، ماليزيا والفلبين.

وكشف القاضي عن خطة طموح لدعم أسطول الخط الكوري بـ 8 سفن حاويات عملاقة تم بناؤها واستلامها تباعا.

ومن المقرر أن تربط الخدمة الجديدة ميناء السخنة بعدة موانئ تضم، موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر وتشمل بورتسودان، جدة، جبل علي، حمد، الشويخ، البحرين، صحار، صلالة، الدمام، عدن، المكلا، الحديدة، بندر عباس، أم قصر، جيبوتي، بربيراموندرا، نافا شيفا، كوشين، تشيناي، توتيكورين، كراتشي، ميناء قاسم الجنوبي، إضافة إلى موانئ الشرق الأقصى والتي تشمل موانئ سنغافورة، هونغ كونج، شنغهاي، شيامن، تشينغداو، شنتشن، كوبي، ناغويا، هو تشي مينه.

ومن المعروف أن الخط الملاحي هيونداي يحتل المركز الثامن على مستوى العالم خلال العام الماضي .

وتعد شركة هيونداي شركة رائدة في شحن الحاويات مقرها كوريا الجنوبية مع أسطول مكون من 72 سفينة وقدرة نقل حمولة تزيد عن 719000 حاوية مكافئة.

وتعد “Hyundai Merchant Marine” واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، حيث تنقل الجزء الأكبر من صادرات كوريا الجنوبية، نظرا لكونها شركة لوجستية متكاملة على مستوى العالم، تلعب “HMM ” دورا مهما في التنمية الاقتصادية لكوريا.