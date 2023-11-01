خط هاباج لويد يقرر تعزيز خدمة Adriatic Sea Express بإضافة بعض موانئ مصر

أعلنت شركة Hapag-Lloyd أنه سيتم إدراج ميناء الإسكندرية في مصر في خدمة Adriatic Sea Express (ADX) بدءًا من ديسمبر 2023.

وحسب منشور صادر عن الشركة أنه من المقرر أن يكون تناوب الخدمة المحدث على النحو التالي:

بيريوس، اليونان – الإسكندرية، مصر – دمياط، مصر – كوبر، سلوفينيا – البندقية، إيطاليا – رييكا، كرواتيا – أنكونا، إيطاليا – بيريوس، اليونان

ووفقًا لشركة النقل البحري الألمانية، فإن أول زيارة للميناء للدورة الجديدة ستكون بيرايوس، ومن المتوقع أن تصل السفينة تشارم إلى الميناء اليوناني في 3 ديسمبر.

وخلال مايو الماضي استقبل السيد اللواء بحري رفيق جلال – العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وفداً من المركز الإقليمي للخط الملاحي هاباج لويد” Hapag-Lloyd ” بإيطاليا ممثلاً في هنر مايور – رئيس قطاع التشغيل منطقه أوروبا، و كريس شيمت – مدير عام منطقه شرق المتوسط، و عمرو إسماعيل – مدير عمليات مصر، وعوض مرعى – مدير متابعه أداء ميناء دمياط.

وقد أعلن الخط الملاحي Hapag-Lloyd وتحالف THE A عن خططه المستقبلية فيما يتعلق بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات باعتبارها انها الميناء الرئيسي Hub Port للخط الملاحي في البحر المتوسط وانه شريك رئيسي للشركة.

وحسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، فقد استحوذ خط هاباج لويد على النسبة الأكبر بين الخطوط الملاحية المتداولة للحاويات بشركة دمياط لتداول الحاويات خلال العام الماضي 2022، حيث استحوذ على نسبة 46.9% من إجمالي المتداول بالميناء مقارنة 49.1% خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.5% .

ويأتي خط CMA-CGM الفرنسي كثاني الخطوط الملاحية العالمية بميناء دمياط خلال العام الماضي بنسبة مساهمة بلغت 18.6%، وذلك مقارنة بنحو 14.7 بزيادة قدرها 26.5% .

ويأتي تحالف الخطوط اليابانية تحت مسمى خط ONE كثالث الخطوط العاملة بميناء دمياط بنسبة وصلت 12.9%، وذلك مقارنة بنحو 13.9% عام 2021.