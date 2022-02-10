خط «هاباج لويد» يستحوذ على %49.1 من الحاويات المتداولة بميناء دمياط

احتل خط هاباج لويد الألماني، المركز الأول بين خطوط الحاويات العالمية المترددة على ميناء دمياط خلال العام الماضي 2021، لتصل نسبة تداوله بالميناء نحو %49.1، وذلك بانخفاض قدره %3.9 عن 2020 والتي كانت %51.1.

جاء ذلك حسب تقرير رسمي حصلت «المال» على نسخة منه، مشيرا إلى أن الخط الملاحي الفرنسي CMA- CGM احتل المرتبة الثانية بنسبة %14.7 من معدلات التداول بالميناء، مقارنة بنحو %9.9 خلال العام قبل الماضي 2020.

ومن المعروف أن هناك تخوفات من انخفاض تلك النسبة بصورة كبيرة خلال العام الحالي، مع افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، والتي ستقوم بإدارتها شركة CMA-CGM الفرنسية منتصف العام الحالي، والتي من المتوقع أن يقوم بتجميع جميع معدلات تداوله في موانئ البحر المتوسط عبر المحطة الجديدة، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى قرابة 1.2 مليون طن.

كما تتمتع محطة تحيا مصر الجديدة بميناء الإسكندرية بغاطس يصل إلى 18 مترا، وحوض دوران وممر ملاحي يزيد على 19 مترًا، بما يمكن الشركة الفرنسية من دخول الحاويات التابعة لها للميناء.

وحسب تقرير هيئة ميناء دمياط، جاء في المرتبة الثالثة التحالف الياباني المعروف بخط “ONE” وذلك بنسبة %13.9، بانخفاض عما حققه نفس الخط خلال العام قبل الماضي 2020، والذي كان بنحو %15.3.

وجاء في المرتبة الرابعة الخط الملاحي الأول عالميًا (MSC) ليحتل نسبة %6.8 من حجم المتداول من الحاويات خلال العام الماضي 2021، وذلك بعد أن كان يحتل المركز السادس العام قبل الماضي بنسبة %4 فقط، ثم جاء الخط الملاحي يانج مينج خامسًا بنسبة تداول وصلت إلى %6.4 من حجم المتداول، وذلك بعد أن كان %7.3 خلال العام الماضي 2020.

وجاء سادسا الخط الملاحي ميرسك العالمي “ الثاني عالميا”، بنسبة تداول بلغت %3.2 من حجم المتداول خلال العام الماضي، بعد أن كانت نسبته %6.8 خلال العام قبل الماضي 2020.

وجاء في المرتبة السابعة الخط الملاحي الصيني “الثالث عالميًا” بنسبة %2.2 من حجم المتداول خلال العام الماضي 2021، وذلك بعد أن كان خلال العام قبل الماضي بنسبة %1.8.

وجاءت الخطوط OCCL على نسبة %1.1 فقط، وخط TSM على %0.5 فقط، مقابل %0.7، و%0.5 على التوالي خلال العام قبل الماضي 2020.

ويخطط خط هاباج لويد للدخول في شراكة مع شركة يوروجيت الأوروبية لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط؛ والمعروفة إعلاميًّا بمحطة «ديبكو»، والمتوقع أن تداول قرابة 3 ملايين حاوية سنويًّا، بحجم استثمارات قدرها 750 مليون يورو.

يُذكر أن ميناء دمياط يعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولت خلال عام 2019 قرابة 1.065 مليون حاوية، مقابل 1.1 مليون في 2019، بتراجع قدره %7.