خط هاباج لويد يرفع أسعار النولون للحاويات من الشرق الأقصى إلى بعض الموانئ

قرر الخط الألماني هاباج لويد “Hapag-Lloyd ” برفع الأسعار من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، بما فيها الموانئ المصرية.

وأكدت الشركة في بيان ترجمته ” المال” أنها ستقوم بزيادة معدلات أسعار النولون البحري لجميع أنواع الشحن (FAK) بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا، وكذلك البحر الأبيض المتوسط.

وستكون الزيادة سارية اعتبارًا من 1 يناير، وسيتم تطبيقها على البضائع المنقولة في حاويات جافة مقاس 20 و40 قدما، بما في ذلك المعدات والحاويات المبردة.

ومن المقرر أن يصل سعر نولون الحاويات من الشرق الأقصى غربًا إلى شمال أوروبا بواقع 1600 دولار للحاوية 20 قدما و3000 دولار للحاوية 40 قدما.

ومن الشرق الأقصى إلى موانئ دول غرب البحر الأبيض المتوسط إلى 2,400 دولار للخاوية 20 قدما و 3,200 دولار أمريكي للحاوية 40 قدما.

وكذا من المقرر أن تصل سعر النولون للحاويات من الشرق الأقصى إلى مناطق البحر الأدرياتيكي بواقع 2,425 دولار أمريكي للحاوية 20 قدما و3,250 دولار أمريكي للحاوية 40 قدما.

كما تصل أسعار النولون للحاوية من الشرق الأقصى إلى موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، البحر الأسود (بلغاريا، رومانيا)، تركيا ومصر، وشمال أفريقيا إلى 3,075 دولار أمريكي للحاوية 20 قدما و 4,100 دولار أمريكي للحاوية 40 قدما.

وحسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط، فقد استحوذ خط هاباج لويد على النسبة الأكبر بين الخطوط الملاحية المتداولة للحاويات بشركة دمياط لتداول الحاويات خلال العام الماضي 2022، حيث استحوذ على نسبة 46.9% من إجمالي المتداول بالميناء مقارنة 49.1% خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.5% .

كما أنه من المقرر أن تقوم شركة هاباج لويد، بتشغيل محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط، والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 مترا وبعمق 18 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط.