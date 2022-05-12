خط «هاباج لويد» يحقق إيرادات غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

أعلن خط شحن الحاويات الألماني هاباج لويد “Hapag-Lloyd” عن بداية “قوية للغاية” لهذا العام في الربع الأول، حيث قفزت أرباح المجموعة بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الماضي 2021.

وحسب بيانات الشركة الألمانية فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري 2022 إلى 9 مليارات دولار، وذلك بعد أن كانت قرابة 5 دولارات في الربع الأول من عام 2021.

وجاءت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 5.3 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 4.8 مليار دولار، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار وأرباح المجموعة إلى 4.7 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.5 مليار دولار العام الماضي.

قال رولف هابين يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Hapag-Lloyd AG: “لقد بدأ العام بداية قوية بشكل استثنائي بشكل عام، وبينما كانت هناك إشارات أولية على أن السوق قد تجاوز ذروته، فإننا نتوقع أيضًا ربعًا ثانويًا قويًا”.

وأضاف أن نمو الإيرادات يمكن أن يُعزى في المقام الأول إلى متوسط ​​أسعار الشحن الأعلى بكثير والتي وصلت إلى 2774 دولارًا لكل حاوية مكافئة مقارنة بـ 1509 دولارًا لكل حاوية مكافئة في الربع الأول من عام 2021 دولار أمريكي.

ولفت رئيس الشركة إلى أن أحجام النقل على قدم المساواة تقريبًا مع مستوى العام السابق، عند 3 ملايين حاوية مكافئة، لكن الازدحام في الموانئ والبنى التحتية المتوترة في المناطق النائية أدى إلى فترات أطول لتسليم السفن والحاويات.

كما تأثرت نتيجة الربع الأول أيضًا بـ “المصاريف المتزايدة بشكل كبير” لمناولة الحاويات وارتفاع متوسط ​​سعر استهلاك الوقود بنسبة 60% تقريبًا، والذي بلغ 613 دولارًا للطن في الربع الأول مقارنة بـ 384 دولارًا في الربع الأول من عام 2021.

وتوقعت الشركة أن يتجاوز إيرادات الربع الثاني التوقعات السابقة، مما دفع المجلس التنفيذي للشركة إلى تحديث توجيهات أرباحها كما تم الإعلان عنه سابقًا في أبريل.

بالنسبة لعام 2022، تتوقع هاباج لويد أن تصل الايرادات من 14.5 دولار إلى 16.5 مليار دولار، ومع ذلك حذرت Hapag-Lloyd من أن التوقعات لا تزال خاضعة لـ”قدر كبير من عدم اليقين” بسبب جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا.

وأضاف أبين يانسن: “لا تزال سلاسل التوريد العالمية تتعرض لضغط كبير – لأسباب ليس أقلها الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا في الصين استجابة لتفشي COVID-19”.

ومن المتوقع أن يتحسن هذا الوضع في النصف الثاني من العام. لعملائنا في جميع أنحاء العالم، سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في تطبيع بيئة السوق الصعبة هذه في أسرع وقت ممكن، في الوقت نفسه، سنواصل التركيز على الجودة والاستدامة ومواصلة تنفيذ استراتيجيتنا 2023.

كانت قد أعلنت الشركة الأسبوع الجاري، عن توقيعها مشروع مشترك “تحالف دمياط لمحطة الحاويات الثانية” والذي يتكون من ثلاثة مساهمين أساسيين هم، تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا بنسبه 29%”، و”كونتشيب إيطاليا” بنسبه 29%، و”هاباج لويد”، بنسبه 39% إضافة إلى شركات مصرية وطنية متخصصة تمتلك كل منهما 1% في مجال النقل البحري، وهما مجموعة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية والاستشارية والشركة الهندسية للحاويات.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول عام 2024، وستبلغ طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية 3.3 مليون حاوية نمطية وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة Hapag-Lloyd في شرق البحر المتوسط.

قال رولف هابين يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Hapag-Lloyd: “مع محطة Hapag-Lloyd الجديدة، ستحسن بشكل كبير عملية إعادة الشحن في سوق شرق البحر المتوسط، إضافة إلى الوصول إلى التجارة المصرية المحلية.

وصرح Thomas H. Eckelmann، رئيس مجلس إدارة مجموعة EUROGATE: “مع تشغيل المحطة 2 في عام 2024، ستكون Hapag-Lloyd وشركائها قادرين على استخدام محطة حديثة ذات سعة كافية وعالية الإنتاجية وشبكة تغذية كثيفة”.