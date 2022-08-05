خط هاباج لويد يبدأ في عمليات تثبيت تعقب الحاويات بجميع أسطولها

أعلنت شركة هاباج لويد “الخط الملاحي الألماني” عن أنها ستكون أول شركة شحن في العالم تزود جميع حاوياتها بأجهزة تتبع في الوقت الفعلي، على أن تكون قادرة على مراقبة الحاويات، وجمع البيانات لتعزيز الشفافية.

وأكدت شركة النقل الألمانية عن تركيب أجهزة تعقب حية على جميع حاوياتها نهاية الشهر الجاري، وذلك بمجرد تثبيت الأجهزة بشكل دائم في الحاويات، لتكون قادرة على نقل البيانات في الوقت الفعلي، وبالتالي جعل سلاسل التوريد أكثر شفافية وكفاءة.

كما أن الشركة ستوفر بعض البيانات الموقع المستند إلى GPS ودرجة الحرارة وأي اهتزازات مفاجئة للحاوية.

وخلال الأسابيع المقبلة، ستبدأ الشركة في تجهيز أسطولها من الحاويات بأجهزة من شركة التكنولوجيا (Nexxiot AG) وبأجهزة من مزود حلول إنترنت الأشياء والمعروفة بـ(IoT ORBCOMM).

وفي هذا الصدد أعلن اليوم أولاف هابيرت، مدير تطبيقات الحاويات في Hapag-Lloyd: أن رؤية الشركة تتمثل في بناء أذكى أسطول حاويات في العالم، وتزويد عملائنا بمعلومات قيمة بالتردد الذي يحتاجون إليه”.

كما سيبدأ التثبيت الجماعي لأجهزة المراقبة في المستودعات نهاية هذا الشهر، كما سيكون منتج Hapag-Lloyd’s LIVE متاحًا لعملاء الحاويات في أوائل عام 2023 وبحلول نهاية عام 2023، ستكون قادرة على تتبع أسطولها من الحاويات الجافة بالكامل.

وأكدت الشركة أن التكنولوجيا الجديدة ستكون قادرة على الحصول على رؤية، وتحديد التأخيرات في وقت مبكر، وإخطار العملاء الذين قد يكونون متأثرين تلقائيًا، وبدء الإجراءات المضادة المناسبة.

وجاء خط هاباج لويد خلال العام الماضي 2021 في المركز الخامس بين أهم 10 خطوط على مستوى العالم.

وتأسست الشركة في عام 1970 نتيجة اندماج شركة هامبورغ الأمريكية لاين وشركة لويد الألمانية الشمالية، وتمتلك شركة الشحن اليوم أكثر من 235 سفينة تخدم حوالي 1724565 حاوية مكافئة في جميع أنحاء العالم.