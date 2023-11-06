خط هاباج لويد الألماني يقرر زيادة معدلات النوالين بين الشرق الأقصى وأوروبا والبحر المتوسط

أعلن خط هاباج لويد الألماني، عن زيادة أسعار الشحن بجميع أنواعه والمعروفة بـ (FAK) بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا، بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط.

وحسب منشور صادر عن الشركة، فسيتم تطبيق تلك الزيادة بداية من أول ديسمبر المقبل، كما سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على البضائع المنقولة في حاويات جافة مقاس 20 قدمًا و40 قدمًا، بما في ذلك الحاويات المبردة.

ومن المقرر أن تصبح النوالين من الشرق الأقصى المتجهة إلى شمال أوروبا بواقع 1,050 دولارًا للحاوية 20 قدم، و1,750 دولارًا للحاوية 40 قدم سواء جافة أو مبردة.

وكذلك بالنسبة للحاويات المتجهة من الشرق الأقصى إلى منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط 1,700 دولار للحاوية 20 قدم 1950 دولار للحاوية 20 قدم مبردة، و2,250 دولار للحاوية 40 قدم .

أما بالنسبة للحاويات المتجهة إلى البحر الأدرياتيكي فتصبح 1,725 دولار أمريكي 20 قدم، و 2,300 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم.

وكذا بالنسبة للحاويات المتجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، البحر الأسود (بلغاريا، رومانيا)، تركيا ومصر 2150 دولار للحاوية 20 قدم جافة، و2600 دولار للحاوية 20 قدم مبردة، و2600 دولار للحاوية 40 قدم و2250 دولار للحاوية المبردة.

وكذا تصل أسعار النوالين من الشرق الأقصى إلى شمال أفريقيا تصل الى 2,850 دولار للحاوية 20 قدم، و 3,800 دولار للحاوية 40 قدم.

أما بالنسبة لأسعار النوالين من الشرق الأقصى شرقًا إلى الموانئ الأساسية لآسيا (باستثناء اليابان) فتصل أسعارها إلى موانئ شمال أوربا بواقع 300 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم، و 400 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم للحاوية مبردة، و1,700 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم.

كما تصل من تلك الموانئ إلى موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط 300 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم جافة، و 400 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم جافة، و 2,200 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم جافة، و 2,500 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم مبردة.

وبالنسبة للحاويات المتجهة إلى منطقة البحر الأدرياتيكي فيصل 325 دولارًا أمريكيًا، و 450 دولارًا أمريكيًا للحاوية 20 قدم مبردة، و 2250 دولارًا أمريكيًا للحاوية 40 قدم، و 2600 دولارًا أمريكيًا للحاوية 40 قدم مبردة.

أما للحاويات المتجهة الى شرق البحر الأبيض المتوسط وتركيا فتصل للحاوية 20 قدم 560 دولار أمريكي و 800 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم مبردة، و 2,200 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم الجافة، و 2,500 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم مبردة.

وبالنسبة للحاويات المتجهة الى منطقة البحر الأسود (بلغاريا، رومانيا) للحاوية 20 قدم فتصل الى 350 دولارًا أمريكيًا و 500 دولارًا أمريكيًا للحاوية المبردة 20 قدم.

كما وصل سعر الحاوية من الشرق الأقصى شرقًا إلى الموانئ الأساسية لآسيا (باستثناء اليابان) إلى شمال أفريقيا ومصر 750 دولارًا أمريكيًا للحاوية 20 قدم، وألف دولار للحاوية 20 قدم مبردة.

كما تصل سعر الحاوية المتجهة الى شمال إفريقيا ومصر 750 دولار للحاوية 20 قدم، وألف دولار للحاوية 20 قدم مبردة.