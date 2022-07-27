خط ميدكون يطلق خدمة جديدة بين ميناء السخنة لميناءي جدة وجبل علي

أطلقت شركة بان مارين خدمة جديدة عبر الخط الملاحي ميدكون بين ميناء السخنة، إلى كل من ميناء جده السعودي، وميناء جبل علي بالامارات العربية المتحدة.

وتعد الخدمة هي الأولى من نوعها للشركة بميناء السخنة، حيث أكدت في خطاب للسوق الملاحي، أنه من المقرر أن تكون الخدمة الجديدة لخدمة الصادرات المصرية الى دول الخليج العربي، خاصة السعودية والامارات، كما تكون من الخدمات السريعة التي تربط الموانئ المصرية بموانئ الخليج العربي.

وأطلقت شركة بان مارين على الخدمة الجديدة مسمى ” “ ESL GSEوالتي من المقرر أن تبدأ خلال ايام، كما انها ستكون الخدمات المباشرة من السخنة الي ميناء جده السعودي وميناء جبل علي الاماراتي، والعكس، بحيث يتم ربط تلك الموانئ بميناء السخنة أيضا، وفقا للخدمة الجديدة.

من ناحية اخرى اكد أحد خبراء النقل البحري، أن الخطوط الملاحية اعتمدت خلال الفترة الاخيرة على الخدمات القصيرة، كخطوة منها لمواجهة ارتفاع اسعار النوالين البحرية من ناحية، واستجابة لمطالب المصدرين والمستوردين من ناحية أخرى.

واشار الى أن تذبذب الأسعار في العملات يؤدي الى حاجة المصدرين الى الخدمات القصيرة، والتي تضمن وصول البضائع في وقت اسرع، بخلاف السفن التي تعتمد على جدول ابحار يضم العديد من الموانئ التي سيمر عليها الخط، وبالتالي تكون فرصة وصول البضائع بسرعة أقل

وتأسست الشركة في عام 2009 بالاسم التجاري MEDKON Shipping ، و في عام 2012 ، تمت إعادة تنظيم الشركة وإعادة تسميتها باسمها التجاري باسم MEDKON LINE Management Shipping and Trade S.A وقررت الشركة استخدام “MEDKON LINES” الاسم كعلامة تجارية لخدمات الشركة.

كما تقوم شركة MEDKON LINES بتقديم خدمات حاويات منتظمة بين الموانئ التركية وموانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود عبر الخدمة MIA، كما تقوم الشركة بادارة 6 سفن مملوكة وسفن مستأجرة و 10000 حاوية مكافئة مملوكة لها.

ومن الجدير بالذكر أن خدمة MIA تعمل بشكل منتظم بين موانئ (مرسين – اسكندرون – الإسكندرية – دمياط – بيروت) ويتم التردد على ميناء دمياط بهذه الخدمة بمعدل سفينة واحدة أسبوعياً.

ويعد ميناء السخنة حصب مصادر ملاحية ملاذا لعددا من الخدمات الملاحية للخطوط العالمية، خاصة بعد زيادة طلب المستوردين عليه بالنسبة للبضائع الواردة من جنوب شرق أسيا أو دول الخليج العربي.

وخلال ابريل الماضي بدأ خط هيونداي الكوري “HMM” استئناف الخدمة الملاحية الأسبوعية المنتظمة “JJS” وتنطلق الخدمة من وإلى ميناء السخنة إلى موانئ جبل علي دبي الإمارات وجدة السعودية ومنها إلى باقي دول الخليج.

وأكد القبطان محمود القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كادمار للملاحة، وكيل الخط بمصر، أن الخدمة الجديدة إضافة إلى الخدمة الملاحية الحالية للخط الملاحي من دمياط “MD1” إلى موانئ جدة بالسعودية ودول الشرق الأقصى بقارة آسيا الصين، اليابان، تايلاند، سنغافورة، فيتنام، هونج كونج ، ماليزيا والفلبين.

وكشف القاضي عن خطة طموح لدعم أسطول الخط الكوري بـ 8 سفن حاويات عملاقة تم بناؤها واستلامها تباعا.

وتربط الخدمة ميناء السخنة بعدة موانئ تضم، موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر وتشمل بورتسودان، جدة، جبل علي، حمد، الشويخ، البحرين، صحار، صلالة، الدمام، عدن، المكلا، الحديدة، بندر عباس، أم قصر، جيبوتي، بربيراموندرا، نافا شيفا، كوشين، تشيناي، توتيكورين، كراتشي، ميناء قاسم الجنوبي، إضافة إلى موانئ الشرق الأقصى والتي تشمل موانئ سنغافورة، هونغ كونج، شنغهاي، شيامن، تشينغداو، شنتشن، كوبي، ناغويا، هو تشي مينه.