خط كوسكو الصيني يختار «الإسكندرية الدولية للحاويات» ضمن خدمة «EMA» الجديدة

اختار خط كوسكو الصيني محطة شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية “AICT” الصينية ليكون إحدى محطاتها في خدمتها الجديدة “EMA”.

ومن المقرر أن يطلق الخط خدمته الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة في إبريل الحالي، والتي من المقرر أن تكون من أهم الخدمات التي تربط بين دول شرق البحر المتوسط، والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر مسئول بمكتب الخط في مصر إن الخدمة الجديدة سيتم تدشينها خلال الأيام المقبلة، رغم التداعيات التي تواجه سوق الشحن البحرية خلال الفترة الاخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن تدشين الخدمة من الخط الصيني تأتي في وقت تتزايد فيه إلغاءات عدد من الرحلات والخدمات من الخطوط الملاحية العالمية، وذلك توفيرًا للخسائر التي تتعرض لها نتيجة الفيروس الوبائي.

ومن المقرر أن يشهد ميناء الإسكندرية رحلة أسبوعية للخدمة الجديدة، ليتم ربط مصر من خلال الخدمة بعدد من الدول، من أهمها إيطاليا وإسبانيا وتركيا وإسرائيل، إضافة إلى اليونان عبر ميناء بيريه، ثم الربط مع عدد من موانئ الساحل الشرقي الرئيسية للولايات المتحدة.

وأعلن مسئول الخط أن الخدمة ستكون من أهم الخدمات التي ستربط بين الولايات المتحدة ودول غرب وشرق البحر الأبيض المتوسط .

كما تتضمن الخدمة ربط عدد آخر من الدول، منها رومانيا وأوكرانيا وروسيا وجورجيا وكرواتيا وسلوفينيا وبلغاريا عبر خدمة الترانزيت بميناء بيريوس اليوناني.

وحقق خط الكوسكو الصيني قرابة 255 خدمة دولية حتى نهاية العام الماضي 2019، كما يعد مشغلًا لميناء بيريوس اليوناني الذي يعتبر من أهم الموانئ المنافسة لموانئ مصر المتخصصة في الترانزيت خاصة شرق وغرب بورسعيد ودمياط.

كما أن شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية “AICT ” تعد إحدى شركتين تعمل في ميناءي الإسكندرية والدخيلة مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ” الحكومية “، وتعمل بمصر منذ عام 2006 بطاقة استيعابية تصل إلى 650 ألف حاوية سنويا، وتعد إحدى شركات هاتشسون الصينية القابضة.