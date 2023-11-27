خط ريل شيبنج ينظم 3 رحلات مباشرة بين موانئ الإسكندرية ودمياط



قال محمد مدحت القاضي مدير التعاقدات الخارجية بخط ريل شيبنج، إن الخط يحتوى على حاويات مبردة بهدف خدمة نقل الحاصلات الزراعية بين مصر وروسيا ، بهدف دعم الصادرات المصرية خلال موسم الحاصلات الزراعية لعام 2024

وأضاف أن الخط يستهدف دعم خطة مصر المستقبلية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

ولفت القاضى إلى تنظيم 3 رحلات أسبوعيا بين موانئ الإسكندرية ودمياط إلى ميناء نوفروسيسك

و الجدير بالذكر أن جدول إبحار ريل شيبنج منتظم أسبوعيا و كل باخرة بها 350PLUG للثلاجة بالإضافة إلى فريق عمل متخصص فى الثلاجات بدعم المصدرين مع توفير خدمات نقل تابعة للخط.

محمد مدحت القاضي

يأتي هذا في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الشحن على تقديم خدمات الشحن المبرد للحاصلات الزراعية من ميناء الإسكندرية إلى سوق الاتحاد الاوربي وروسيا، خاصة في فصل الشتاء حيث موسم البرتقال والرمان والفراولة.

وخلال أكتوبر قبل الماضي تلقت هيئة ميناء الإسكندرية، تلقي الهيئة خدمة جديدة لنقل الحاويات المبردة بين مصر وايطاليا تقوم بها مجموعة مارفريت المتخصصة في نقل الحاويات بحرا.