خط المترو الثالث وقطار العاصمة يتعاونان مع «100 مليون صحة» لتقديم الكشف الطبي للسيدات

تتعاون شركة “آر إيه تي بي ديف” للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل كل من الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة، وفقا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحملة صحة المرأة لتقديم خدمات الكشف المجاني والمبكر للركاب من السيدات في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة.

ويتواجد عدد من الأطباء والمتخصصين بموجب هذا التعاون خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر ومن 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2023.



وجاء ذلك علاوة على الدور الحيوي الذي يلعبه كل من الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) كشريان ينقل أعدادا هائلة من الركاب كل يوم لتمكينهم من متابعة أعمالهم ودراستهم ومهامهم المختلفة.

وذلك في محطات العباسية وكلية البنات من الخط الأخضر الثالث ومحطة مدينة الفنون والثقافة بقطار العاصمة والمحطة التبادلية عدلي منصور.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الشركة على التفاعل مع المناسبات الثقافية والمجتمعية والتعاون الوثيق مع المبادرات الإيجابية التي تطرحها الجهات المختلفة لتقديم مستوى عالمي من الخدمات لعملائها وتحقيق رؤيتها لتكون جزءا فاعلا من المجتمع المصري.