خط «الكوسكو» الصينى يطلق خدمة جديدة تشمل «الدخيلة»

بالرغم من تداعيات الوباء على السوق العالمية

برغم الأحداث التى تواجهها سوق الشحن العالمية جراء فيروس كورونا ، أطلق الصينى خدمة جديدة مطلع أبريل الحالى لربط الساحل الشرقى الأمريكى والمحيط الأطلنطى بالبحر المتوسط .

وحسب مصدر مسئول فى خط “كوسكو” فى مصر فإن الخدمة الجديدة تدعى “ EMA “ وتشمل ميناء الدخيلة بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تعمل الخدمة الجديدة بواقع سفينة أسبوعية على الموانئ التى وقع عليها الاختيار، والتى تشمل ميناء مصريا واحدا.

وأوضح المصدر أن الموانئ تم اختيارها من قبل الخط الصينى لتمرير الخدمة عليها تشمل “ مرسين – حيفا – الإسكندرية – إسطنبول – بيريوس – جنوة – الجزيرة الخضراء – نيويورك – نورفولك – سافانا – الجزيرة الخضراء “.

وأضاف المصدر أن خدمة “ EMA “ ستكون مخصصة بين شرق البحر الأبيض المتوسط والساحل الشرقى للولايات المتحدة، بما يوفر أوقات عبور تنافسية وشبكة خدمة أكثر كفاءة من خلال تلبية طلب عملائها.

وأكد خط “الكوسكو” أنه سيستفيد من عملية الاستحواذ التى قام بها خلال الفترة الأخيرة بميناء بيريوس اليونانى، بما يُمكنه من تقديم تغطية شاملة فى البحر الأسود والبحر الأدرياتيكى والنقل السريع فى وسط أوروبا والبلقان بواسطة السكة الحديد التى تخترق أوروبا.

كان رئيس مجلس إدارة “كوسكو” أشار خلال يناير الماضى إلى أن ميناء الإسكندرية يعد من أكبر الشركاء للخط الملاحى الصينى بين موانئ البحر المتوسط وأن الخط الملاحى يسعى إلى الاستفادة من حجم التطور الهائل والمستمر الذى تشهده محطات الحاويات به من خلال زيادة التعاون والبدء فى تشغيل خدمة جديدة بمحطة الدخيلة.

وقام وفد رفيع المستوى من ممثلى الخط الملاحى “كوسكو شيبينج إيجيبت” بزيارة لمحطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بمحطة الدخيلة للتعرف على أوجه التطوير بالشركة، والتى تضمنت الوقوف على آخر ما وصل إليه مشروع التعميق بمحطة حاويات الدخيلة والجدول الزمنى لمراحل المشروع التالية.

جدير بالذكر، أن “كوسكو” من أهم عملاء شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، واندمج منذ قرابة العامين مع الخط الملاحى “OOCL” ليشكلان تحالفاً قوياً ينافس الخطوط الملاحية الكبرى.

فى السياق نفسه، أشار الخط الصينى إلى أنه بالرغم من تداعيات أحداث فيروس كورونا فإنه ملتزم بكل خدماته وأعماله، خاصة أن النقل البحرى لا يزال العصب الأساسى فى نقل التجارة العالمية لمختلف دول العالم.

السيد فؤاد