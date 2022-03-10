خط «الزيم» يوقف خدمة نقل الصادرات الزراعية المصرية لروسيا وأوكرانيا

أوقف الخط الملاحي" زيم لاين "خدمة الرحلة البحرية الأسبوعية المباشرة التى تنطلق من ميناء الدخيلة إلى ميناءي نوڤورسيسك بروسيا وميناء أوديسا بأوكرانيا. وأكد وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة إيجي مار ووكيل خط الزيم "للمال" أن قرار الخط بتوقيف خدمات…

أوقف الخط الملاحي” زيم لاين “خدمة الرحلة البحرية الأسبوعية المباشرة التى تنطلق من ميناء الدخيلة إلى ميناءي نوڤورسيسك بروسيا وميناء أوديسا بأوكرانيا.

وأكد وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة إيجي مار ووكيل خط الزيم “للمال” أن قرار الخط بتوقيف خدمات نقل الحاصلات والصادرات الزراعية المصرية لأوكرانيا وروسيا جاء نظرا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن الخدمة منتظمة وبشكل أسبوعي وتعد رحلة بحرية مباشرة تصل خلال 5 أيام فقط وتم تسييرها لخدمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وأشار بدر إلى أن العديد من الخطوط الملاحية العالمية أوقفت خدماتها لأوكرانيا وبعضها لروسيا فيما يترقب بعضها تبعات الحرب الدائرة والتى جعلت منطقة البحر الأسود عالية المخاطر.

وتعد زيم المتكاملة لخدمات الشحن المحدودة ، المعروفة باسم زيم، هي شركة شحن دولية وواحدة من شركات الطيران العالمية ومقرها في حيفا، ولها مقر رئيسي في أمريكا الشمالية في ڤرجينيا.

يذكر أن الخط الملاحى الفرنسي سي ام اييه قد أعلن أيضا منذ تصاعد أزمة الحرب توقف خدماته الملاحيه لأوكرانيا وعدم استقبال حجوزات جديده للشحن إليها على سفنه وذلك حتى إشعار آخر، بينما قرر الخط إختيار رومانيا كميناء بديل لتفريغ البضائع التى كان مقررا تفريغها بميناء اوديسا الاوكراني

كما أعلنت شركة ميرسك العالمية للشحن البحري، ثاني أهم خط ملاحي عالمي في شحن الحاويات، عن عدم الاتصال بأي موانئ في أوكرانيا حتى إشعار آخر، على أن يتم توقف قبول الطلبات من وإلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، فيما أكد الخط الملاحي أن تظل الخدمات في روسيا متاحة حاليًا ولكنها عرضة للتغيير مع تطور الأمور.

ووفقا لبيان الشركة الدنماركية لعملائها من أصحاب البضائع، أن القرارات الجديدة، تأتي في ضوء التحركات الروسية الأخيرة بشأن أوكرانيا التي شهدت اندلاع الصراع بين الطرفين، مشيرة إلى أن ذلك يعد آخر تحديثات للشركة وجداول ابحار سفنها في المنطقة.

وأكدت شركة ميرسك أنه يجري التخطيط حالياً لتفريغ البضائع التي كانت متجهة لأوكرانيا بموانئ بورسعيد وكورفيز بتركيا؛ مشيرة إلى أنه في حالة تأثير ذلك على عملائها فيتم الاتصال بوكلائها.

وأكدت شركة ميرسك أنها تتابع عن كثب كيف تطور الأحداث للحصول على رؤية أفضل للوضع ، حيث تعمل الفرق الخاصة بها في جميع أنحاء الشركة مع التركيز المكثف على استمرار تقدم الخدمات اللوجستية العالمية، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل للتكيف مع الوضع من أجل تسليم البضائع الخاصة بأمان.