«خط الزيم»: تعزيز خدمة «ZNI» لربط منطقة البحر الأبيض المتوسط بشمال أوروبا

أعلن خط الزيم الملاحي عن تعزيز إعادة تشغيل الشراكة مع شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم إس سي)، ابتداء بداية من سبتمبر الجاري.

وأشار وليد بدر رئيس مجلس شركة إيجي مار للملاحة وكيل خط الزيم، أن الخدمة الجديدة تربط بين منطقة البحر الأبيض المتوسط – شمال أوروبا (ZNI) ، وذلك برحلات اسبوعيه مباشرة توفر للمصدرين و المستوردين شحن حاويتهم الي عدد من المواني وتشمل ميناء دمياط الي ميناء فالنسيا (5 يوم) – ميناء لندن جيتواي (11 يوما) – ميناء روتردام ( 13 يوما) – ميناء هامبورغ (14 يوم) – ميناء أنتويرب (17 يوما) – ميناء لوهافر (20 يوما).

وأشاد وليد بدر بالأداء المتميز بشركة دمياط لتداول الحاويات، وكذا بما تقوم به هيئة ميناء دمياط من مشروعات عملت على أن يكون ميناء دمياط من أهم موانئ منطقة شرق البحر المتوسط، واستقبالها الأجيال الحديثة من سفن الحاويات.

ومن المقرر أن يتم دعم الخدمة بنحو خمس سفن وبسعة تصل إلى 6700 حاوية مكافئة، ليتم تشغيل 3 منها عبر خط MSC وسفينتين عبر خط زيم الملاحي.

كما سيتم تناوب الخدمة المحدثة ليكون عبر بوابة لندن – روتردام – هامبورج – أنتويرب – لوهافر – أشدود – حيفا – دمياط – فالنسيا – بوابة لندن.

وكانت السفينة الأولى للخدمة هي ZIM Alabama voyage 29W ETA Ashdod والتي بدأت العمل بالخدمة نهاية أغسطس الماضي، وكذلك السفينة ETA Haifa .

وأعلنت هيئة ميناء دمياط عن تحقيقها خلال شهر يوليو الماضي أكبر معدل شهري للحاويات في تاريخها، حيث تم تداول نحو 171.8 ألف حاوية.

وحسب بيانات هيئة الميناء، فإنه بانتهاء العام المالي (2022 – 2023) حققت الشركة حجم تداول غير مسبوق من قبل منذ إنشائها حيث تم تداول قرابة 1,500,000 حاوية مكافئة خلال العام المالي الماضي مقارنة بتداول عدد 1,100,000 حاوية مكافئة في العام المالي (2021 – 2022) بنسبة زيادة قدرها 36%، حيث استقبلت محطة حاويات دمياط خلال العام المالي الماضي (917) سفينة أم / فيدر بنسبة زيادة قدرها 9% عن عدد السفن التي ترددت على المحطة خلال العام الماضي البالغ عدد (844) سفينة.