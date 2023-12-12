خط التاروس يطلق خدمات تربطط الموانئ المصرية بالأوربية والصين

دشن خط التاروس الإيطالي، خدمة جديدة تربط بين مصر والصين مباشرة، وذلك في رحلة تصل الى 32 يوما، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ” المال”.

وأكدت المصادر على أنه من المقرر أن تكون الخدمة بين ميناء شنغهاي الصيني إلى موانئ السخنة وميناء غرب بورسعيد وميناء الاسكندرية، حيث تعد الخدمة من أسرع الخدمات من حيث الوقت بين مصر والصين ” والتي تعد أهم دول الاستيراد بالنسبة للسوق المصرية” .

كما دشنت الشركة الإيطالية، خدمة جديدة تربط بين موانئ لندن ومانشستر وفليكسستو الانجليزية الى ميناء الإسكندرية، وذلك عبر خدمة أسبوعية مباشرة، والتي تستغرق قرابة 18 يوم .

كما تم تدشين خدمة للتصدير المباشر من ميناء الإسكندرية إلى ميناء برشلونة الاسباني.

كان قد كشف هاني عبدالرشيد وكيل الخط الإيطالى التاروس ورئيس شركة يوني فريت، عن تدشين خدمة جديدة بين ميناء الإسكندرية والموانئ الجزائرية لأول مرة لخدمة البضائع المصرية سواء الصادرات أو الواردات خلال اغسطس الماضي بواقع سفينة كل اسبوعين.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تم اطلاقها تحت مسمى خدمة Express Direct لتصل البضائع إلى الجزائر العاصمة من ميناء الاسكندرية، متوقعا أن يتم تحديث الخدمة خلال الفترة المقبلة، لتكون بواقع سفينة اسبوعيا .

وأكد على أن مثل تلك الخدمات تأتي بهدف نقل البضائع سواء الجافة أو المبردة والطازجة والمجمدة المباشرة، من ميناء الإسكندرية، إلى الموانئ الأخرى خاصة العربية والاوربية، حيث يخدم الخط نقل التجارة المصرية الى كل من ميناء بيروت اللبناني، في رحلة تستغرق الرحلة يومين، و ميناء ساليرنو الإيطالي، والذي يستغرق 3 أيام فقط.

كما يقوم الخط بتشغيل خدمة من ميناء الإسكندرية، إلى ميناء لاسبيزيا، والذي يقع في الجزء الشمالي الغربي من إيطاليا ويستغرق 5 أيام، والأخيرة لنقل البضائع الطازجة والمجمدات من الإسكندرية، إلى ميناء جنوه الإيطالي أيضا خلال 6 أيام.

وبدأت شركة «يونى فريت»، العاملة فى نشاط الإيداعات الجمركية، شراكتها مع خط «الطاروس» العالمى، لتأسيس شركة جديدة، تعمل فى نشاط الوكالة الملاحية باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه.

يعد «طاروس» من الخطوط الملاحية المترددة على الموانئ المصرية، لا سيما ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ويتركز نشاط الخط فى نقل الحاويات والبضائع من جنوب أوروبا إلى مصر.