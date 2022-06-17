خط إيفر جرين يطالب شركات التأمين بتعويضات تصل إلى 2 مليار دولار

قالت شركة إعادة التأمين الفرنسية SCOR إن مالكي ومشغلي السفينة (Ever Given) من الخط الملاحي إيفر جرين قد تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وذلك عن الأحداث التي شهدتها السفن التابعة لخط “إيفر جرين” العام الماضي، موضحة أن التسوية قد تستغرق سنوات بين شركات التأمين والخط الملاحي، خاصة أن ملفات القوانين والمسئوليات أمر معقد.

وقال سيلفان غودين، كبير مسؤولي الاكتتاب في قسم البحرية والطاقة وإعادة التأمين في شركة “SCOR” : “إن الدرس الكبير من تعثر بعض سفن الخط الملاحي العام الماضي، هو أن بعض الرمال والرياح يمكن أن تسبب مأساة ذات أبعاد عالمية، وهو ما يوضح هشاشة نماذجنا الاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح أن الأمور أصبحت معقدة بسبب حقيقة أن الأطراف المعنية، سواء مالك السفينة، والمستأجر، ومالكي البضائع، والممرات الملاحية التي تم السفن عبرها لديها بوالص تأمين من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الجميع يسعى إلى استرداد بعض خسائرهم على الأقل، خاصة أن المطالبات التي يطلبها الخط الملاحي تشمل أنواعًا مختلفة من الأضرار والخسائر، مثل الأضرار المادية التي لحقت بـ Ever Given ، وفقدان الإيرادات من جانب الممرات الملاحية التي عبرت خلالها سفن الخط وتسببت في توقفها، وتكلفة عمليات الإنقاذ وتعطل الأعمال لأصحاب السفن المحظورة ومستأجريها، وفقدان المواد القابلة للتلف وتأخير الشحنات، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالقناة نفسها.

قال غودين: “إن فهم عواقب مثل هذا الحدث يعني اتخاذ نظرة شاملة”، مضيفًا ، “من هم أصحاب المصلحة؟ وما هي سياسات التأمين التي يمكن أن تستجيب؟ وما هو تعرضهم؟ وكم هو هذا الذهاب الى التكاليف؟ مشيرا إلى أن جميع فروع التأمين البحري معنية، والمصالح متعددة وأحيانًا متباينة”.

وخلال مايو الماضي قام الخط الملاحي إيفرجرين بزيادة حجم السفن الناقلة للحاويات وذلك من الفئة “L” لتبلغ عددها 30 سفينة، وبذلك يتفوق هذا الخط على نظيره الياباني “ONE” ليكون في المرتبة السادسة عالميا من حيث السعة.

ويمتلك الخط التايواني “إيفر جرين” واحد وعشرين سفينة بسعة تصل إلى 8500 حاوية مكافئة، والتي تم بناؤها في عام 2012، واليوم أعلنت عن أنها أصبحت في المرتبة السادسة عالميا بين مشغلي الخطوط الملاحية المنتظمة، كما أن لديها حاليًا سعة إجمالية تبلغ 1.51 مليون حاوية مكافئة، متجاوزةً ONE التي لديها حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة.

كما تمتلك شركة النقل التايوانية أيضًا ثاني أكبر دفتر طلبات، عند 630 ألف حاوية مكافئة، وذلك في الدرجة الثانية عالميا بعد أن أصبح يحتل الخط MSC السويسري نحو 1.4 مليون حاوية مكافئة.

وتمتلك إيفرجين سعة متزايد من سفن الحاويات، سواء المملوكة أو المستأجرة طويلة الأجل، حيث اشترت الشركة مؤخرا عددا من السفن المستعملة لتغطية حجم الطلبات الأخيرة.

ويقع الخط الملاحي إيفرجرين بين عدد من الخطوط التايوانية، والتي منها خط Yang Ming Marine Transport وWan Hai Lines، حيث كانت إيفرجين الأفضل أداءً في الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 90% على أساس سنوي إلى 170.82 مليار دولار تايواني (5.98 مليار دولار أمريكي) وارتفع صافي الربح 160% من الربع الأول 2021 إلى 106.15 مليار دولار تايواني (3.72 مليار دولار أمريكي).

وخلال العام الماضي وفقا لتقارير ملاحية قامت الخطوط الملاحية العالمية بالاعتماد على سفن حديثة تزيد طاقتها عن 23.99 ألف حاوية مكافئة.

وتعد أكبر سفينة حاويات في العالم حاليا تابعة للخط الملاحي التايواني إيفرجرين وهي السفينة إيفر أس ”EVER ACE” والتي ترفع علم بنما بحجم يصل إلى 23.5 ألف حاوية، بطول يصل إلى 399.9 مترا وعرض 61.5 مترا وتم بنائها في 2021.

وخلال أغسطس الماضي شهدت هيئة قناة السويس، عبور سفينة الحاويات العملاقة ”EVER ACE” فى أولى رحلاتها البحرية عبر قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.