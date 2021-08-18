ثقافة وفنون

خطوط موضة عمرو دياب و تامر حسني .. استثمار واعد في نجاحات بورصة الغناء

طرح عمرو دياب للمرة الأولى خط أزياء باسمه بعد فترة قصيرة من طرح تامر حسني خطا مماثلا
أحمد حمدي 2:30 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21 2:30 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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لأول مرة قرر نجمي الغناء في مصر الابرز عمرو دياب وتامر حسني المعروفان بمنافستهما لبعضهما طيلة الوقت بالاغنيات والالبومات الغنائية والحفلات الموسيقية ، أن يتنافسا هذه المرة بخطوط الموضة والأزياء التي تحمل اسم كل منهما لأول مرة .

وقام تامر حسني أولا بطرح خط أزياء باسمه خاص بالألعاب الاوليمبية التي اقيمت بطوكيو مؤخرا عبارة عن بدل رسمية ترتديها البعثة المصرية.

ثم قام عمرو دياب ب‘علانه طرح خط ازياء باسمه لأول مرة في آخر حفل غنائي له بالساحل الشمالي عبارة عن ” تشيريت ” و” كاب ” قام بارتداءهما في الحفل وأعلن أنه بذل جهدا ليقوم بعمل خط موضة باسمه هذه الفترة .

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علي عبد الفتاح : نجوم العالم يقومون بإصدار براندات باسمهم وذلك لتسويق اسمهم ونجوميتهم

يرى علي عبد الفتاح مسؤول شركة مزيكا للانتاج، أن كل مطرب فيهما سواء عمرو دياب أو تامر حسني يحاول كسب قاعدة جماهيرية أكبر هذه الفترة ، فيقوم باختيار مجالات أخرى بعيدا عن الفن لجذب شريحة مختلفة من الجمهور المصري والعربي وهو من يختار في النهاية .

وأضاف أن ذلك يضيف لاسمهما الفني مثل عمرو دياب حينما قام بإصدار عطر باسمه مؤخرا ، فنجوم كثيرين في العالم الغربي يقومون بذلك بطرح براندات باسمهم في السوق .

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وأكد أن ذلك يتوقف على أهمية النجم الذي يصدر براند باسمه فكلما كان الاسم كبيرا ومهما للجمهور ، يحقق ردود أفعال قوية جدا وذلك سيظهر خلال الأيام القادمة بعد طرح خط ازياء عمرو دياب ” 34 ” .

فارس فهمي : يعتبران واجهة مشرفة للفن المصري ويستحقا أن يكون لهما براند خاص بهما

وأوضح الموسيقي فارس فهمي أن منافستهما حاليا بخطوط الموضة الخاصة بهما ، كنوع من التسويق والدعاية لنفسهما واسمهما الفني الذي استطاعا أن يصنعاه في السوق الغنائي منذ سنوات خاصة عمرو دياب مكانته ونجوميته الكبيرة .

ولفت إلى أن تقديم مطربين مصريين خطوط موضة باسمهما لاول مرة ، حدثا غير مسبوقا في مجال الموسيقى الشرقية منذ سنين طويلة ، وخطوة تحسب لهما وتضيف لرصيدهما ونجاحهما .

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وأكد فهمي أن عمرو دياب وتامر حسني حقيقي يمثلان واجهة مشرفة للفن المصري والغناء في كل المحافل المحلية والدولية والعالمية ، لذلك يستحقا أن يكون لهما براند خاص بهما في الموضة .

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بقلم أحمد حمدي

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