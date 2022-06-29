خطوط ملاحية منتظمة جديدة تربط روسيا بالصين

أطلقت شركات الشحن الروسية خدمات الخطوط البحرية الخاصة بها التي تربط موانئها المحلية بالصين والهند، حيث إن معظم الخطوط البحرية العالمية باستثناء شركة كوسكو الصينية ، قللت بشكل كبير من عملياتها في البلاد منذ غزو أوكرانيا.

قامت شركتان ، Swift Line و Inteco Lines ، بإنشاء خطوط شحن لخدمات الحاويات بين الشرق الأقصى الروسي والصين.

تقدم الخدمات التي تديرها Swift Line ، وهي خط بحري تابع لمجموعة Swift Transport Group ، اتصالات مباشرة من ميناء Vostochny إلى الموانئ الصينية في Tianjin و Taicang مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر ، باستخدام سفينة Sol Hongkong متعددة الأغراض التي تم بناؤها في عام 2007، تحمل أكثر من 650 حاوية مكافئة، بما في ذلك 30 حاوية مبردة.

وفي الوقت نفسه، تربط Inteco Lines ، وهي جزء من مجموعة وكلاء الشحن Inteco ، فوستوشني إلى تشينغداو عبر 489 teu Shun Yue 19 ، بينما يتصل 264 teu Shun Yue 13 و Shun Yue 18 في Ningbo.

وقالت الشركة إنها ستزيد سعة السفن على هذه الخدمات، بالإضافة إلى توسيع نطاقها من خلال إطلاق خدمة منتظمة إلى Shenzhen.

علاوة على ذلك ، أطلق وكيل شحن روسي ثالث، Modul ، خدمة حاويات تربط بين ميناء سان بطرسبرج الكبير وأكبر ميناء في الهند، نافا شيفا، والتي سيتم تشغيل الخدمة بين Petrolesport ، وهي جزء من Global Ports Group ، وميناء Nhava Sheva بواسطة سفينة لم يتم تسميتها بحجم 1،094 حاوية مكافئة، مع وقت تسليم يصل الى قرابة 25 يومًا.

و أدى النقص في حمولة الحاويات في دول البلطيق الذي كان خلال الأشهر الأخيرة إلى تعطيل عمليات التسليم الدولية في جميع أنحاء شمال غرب روسيا.

وأعلن ألبرت ليكوليه ، الرئيس التنفيذي لشركة Global Ports في بيان له اليوم “نتوقع أن تكون الخدمة الجديدة من Petrolesport إلى الهند مطلوبة ، سواء في الاستيراد أو التصدير”.

وانخفضت سعة الأسطول المنتشرة على خدمات الخطوط المنتظمة داخل أوروبا التي يتم الاتصال بها في سانت بطرسبرغ من 96400 حاوية مكافئة في أوائل فبراير إلى 15700 حاوية مكافئة اعتبارا من 1 يونيو ، وفقًا لشركة Alphaliner ” المخصصة في أبحاث النقل البحري ” حوالي نصف السفن الـ 43 التي تركت الخدمة من وإلى سانت بطرسبرغ تتاجر الآن في خدمات أوروبا الشمالية، وتتصل بالموانئ في فنلندا وبولندا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية.

يذكر أن خطي MSC و CMA CGM هما الناقلان الوحيدان اللذان لا يزالان يعلنان عن الإبحار من وإلى الميناء الروسي، بينما أرسلت Unifeeder و COSCO Shipping السفن إلى سان بطرسبرج في رحلات خارج الجدول الزمني في الأسابيع الأخيرة.