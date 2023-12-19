خطوط ملاحية تعلن تسيير سفنها المتوقفة في البحر الأحمر لطرق بديلة

أعلنت عددا من الخطوط الملاحية اليوم ” الثلاثاء ” عن استمرار تعليق ابحار سفنها من منطقة البحر الأحمر وذلك بسبب تصاعد الوضع في جنوب المنطقة.

وأكد خط ONE السنغافوري، أنه سيقوم باستكمال توجيه سفن الخط حول رأس الرجاء الصالح أو اجعل السفن تنتظر في مكان آمن، موضحة في بيان لها ترجمته ” المال ” أنه كإجراء مؤقت، سوف نتجنب قناة السويس والبحر الأحمر حاليا.

بدورها أشارت شركة يانج مينج التايوانية، عن وقف خدماتها بمنطقة البحر الاحمر، وذلك بعديا عن المنطقة عالية المخاطر بالبحر الاحمر وذلك خلال الاسبوعين المقبلين.

وأكدت الشركة على أن هذا يأتي للحفاظ على أطقم وسفن وبضائع الشركة، وذلك كتدابير وقائية خلال تلك المرحلة الحرجة.

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم الدوران حول منطقة رأس الرجاء الصالح، أو الانتظار في مكان آمن، كما سيتم استمرار مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة عالية الخطورة.

بدورها أشارت شركة إيفرجين ( Evergreen ) إلى أن أنه سيتم تعديل في الرحلات العاملة للطرق الطويلة التي تربط آسيا بالبحر الأبيض المتوسط وأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأكدت الشركة عن أنه سيتم تغيير مسار السفن التي تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى موانئ الوجهة، كما تم تعليق حجز البضاعة من وإلى اسرائيل خلال الفترة الراهنة.