خطوط ملاحية ترفع الأسعار من آسيا إلى الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية

قرر عدد من الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الحاويات بين أسيا وأوربا، زيادة معدلات النوالين على التجارة بين أسيا من ناحية وأوربا وأمريكا من ناحية أخرى، في إطار تداعيات التوترات التي تشهدها منطقة مضيق باب المندب.

بدورها أعلنت شركة هاباج لويد “الخط الألماني للحاويات”، عن أنها ستقوم بتطبيق زيادة جديدة في السعر العام للنوالين والمعروف بـ(GRI) على شحنات البضائع من الهند إلى الولايات المتحدة والساحل الغربي لكندا في 18 يناير 2024.

كما قررت شركة Hapag-Lloyd بتنفيذ رسوم إضافية قدرها 200 دولار أمريكي لكل حاوية للحاويات الجافة والمبردة والخاصة مقاس 20 و40 قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن خط الشحن الذي يقع مقره في هامبورغ عن زيادة في الأسعار قدرها 1500 دولار أمريكي لكل صندوق للطرق من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج، اعتبارًا من 19 يناير، وكذا من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط إلى الساحل الشرقي لكندا، اعتبارًا من 1 يناير.

من ناحية أخرى أعلن خط هيونداي الكوري عن زيادة جديدة في المعدل العام (GRI) من الهند إلى الساحل الشرقي لأمريكا اللاتينية على خدمة (FIL).

ستقوم شركة هيونداي زيادة أسعارها بمقدار 1500 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة بأثر فوري “لضمان قدرتها على التعامل مع حجم البضائع المتزايد بكفاءة”.

وقالت شركة الشحن الكورية في بيان لها إنه “نظرًا للمخاوف الأمنية المستمرة والهجمات على السفن التي تعبر قناة السويس، اتخذت معظم خطوط الشحن قرارًا بوقف المرور عبر قناة السويس واختيار الطريق عبر رأس الرجاء الصالح”.

وأضافت HMM: “سيؤثر هذا التغيير في التوجيه بشكل غير مباشر على خدمة FIL الخاصة بنا، والتي تتحرك مباشرة من كاتوبالي إلى اللاتينية وليس عبر قناة السويس”.

وفي نفس السياق أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية للشحن البحري فرض رسوم إضافية على نقل الحاويات بين آسيا وأوروبا بعد تغيير مسار سفنها عن قناة السويس، عبر رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا.

وقالت شركة “ميرسك”، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، إن سفنها ستتجنب جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بسبب الهجمات المتعددة في المنطقة، وستبحر بدلا من ذلك حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

وتشمل المدفوعات رسوما إضافية فورية لتعطيل النقل (TDS) لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالرحلة الأطول بالإضافة إلى رسوم إضافية لموسم الذروة (PSS) اعتبارا من 1 يناير.

وأشارت شركة “ميرسك” إلى “اضطراب تشغيلي شديد”، موضحى أن الحاوية 20 قدم والتي سيتم نقلها من الصين إلى شمال أوروبا تواجه في المجمل رسوما إضافية قدرها 700 دولار.