خطوة يطلق المرحلة الثانية لتحسين العمل فى 5 مناطق صناعية

نادية صابرأكد فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، أن برنامج «خطوة» لتحسين جودة العمل، والتى تشرف عليه مؤسسة «GIZ» الألمانية، سيتم تطبيقه في خمس مناطق صناعية مع بداية العام المقبل، وهم العاشر من رمضان والعبور وبدر والسادات وأكتوبر.&nbs

نادية صابر

أكد فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، أن برنامج «خطوة» لتحسين جودة العمل، والتى تشرف عليه مؤسسة «GIZ» الألمانية، سيتم تطبيقه في خمس مناطق صناعية مع بداية العام المقبل، وهم العاشر من رمضان والعبور وبدر والسادات وأكتوبر.

وقال لـ«المال» إن «خطوة» تم تنفيذه خلال العام الجارى فى محافظات، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وشارك فى المشروع 36 شركة تم تدريب 120 مشرفًا و6200 عامل، وفى مسابقة مشروع خطوة 8 شركات تضم 1500 عامل.

وأضاف أن الاتحاد طوال الـ 17 عاما الماضية، اتجه إلى الاهتمام بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل بهدف التأثير فى سياسة صاحب القرار، بينما فى ظل العشوائية الأخيرة فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر الناتج عن صراع المؤسسات الحكومية قررا لاتحاد الاهتمام بالبيئة الداخلية للشركات والمصانع، من أجل تحسين بيئة العمل داخل الشركات، بدعم من مؤسسة التعاون الإنمائى الألماني «GIZ».



وأوضح أن مبادرة «خطوة » اعتمدت على منح كل مصنع ما يقرب من 250 ألف جنيه، بهدف تحسين جودة العمل، وذلك من خلال رفع كفاءة أماكن الاستراحات والترفيه، وإقامة دور رعاية للأطفال، خاصة فى مصانع الملابس الجاهزة.

وأوضح أن المشروعات الثمانية الفائزة تضمنت أربعة بالإسماعيلية، وهى مصنع “أركت وود” المتخصص فى صناعة الأثاث، والذى تقدَّم بفكرة لتركيب ألواح عازلة للحرارة على سطح المشغل لتحسين درجة الحرارة داخله، خصوصًا فى فصل الصيف، مما يساعد على تحقيق الراحة للعمل، وجاءت فكرة الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة، لإنتاج المولدات الكهربائية، لعمل نظام لتهوية العنابر، لأن مشكلتها الرئيسية كانت فى التهوية والحرارة المرتفعة.

وجاءت الشركة الثالثة بالإسماعيلية، وهى “هاى تيك للزيوت”: ببناء مساكن للعمال مكونة من غرف نوم ومطابخ وغرف معيشة وصالة رياضية، وذلك بسبب وجود الشركة فى منطقة معزولة تسببت فى صعوبة وصولهم لعملهم فى المواعيد المحددة.

وأضاف أن محافظة بورسعيد تقدمت بفكرة إلى مبادرة “خطوة” وتم تنفيذها وهى شركة “بونى سنتر” لصناعة فرش السيارات، وقامت ببناء قاعة للتدريبات وكافيتريا على سطح المنشأة لتحقيق الراحة للعمال، مما يسهم فى تطوير الإنتاج.

وتابع أن محافظة السويس، شاركت فى أربعة مشروعات: الأول: “بلازا” للملابس الجاهزة، وكانت الفكرة تقوم على تخصيص غرفة لتدريب الموظفين، والثانى: “زاد” لتحضير المستحضرات الدوائية الذى كان يعانى من مشكلتى ترك العاملات لوظائفهن بمجرد الزواج، وربما تطلب الأمر بناء حضانة للأطفال؛ حتى لا تخسر الشركة عمالة مدربة، وعدم وجود مكان يقضى فيه العمال وقت راحتهم لذلك تم بناء كافيتريا للعمال.

والثالث: شركة “أم القرى” المتخصصة فى إصلاح السفن، وقامت فكرة مشروعها على نقل عوامة للبحر وترسيتها بجانب السفن المحتاجة إلى الإصلاح، ووضع الحاويات على تلك العوامة، والتى تضم غرف معيشة للعمال؛ وذلك لأن إصلاح السفن يحتاج إلى أكثر من يوم.

والرابع : كان لمصنع السويس للصناعات الغذائية، والذى يقوم على تحويل مبنى خال للشركة إلى مجمع خدمى، يضم وحدة طبية ومصلى وكافيتريا للعمال.

وقال إن جمعيات المستثمرين المنضمة للاتحاد زادت من 80 إلى 112 جمعية، بنسبة %12 بعد تفعيل مشروع “خطوة “، فى مدن القناة.

وكشف أن الاتحاد قام بتنفيذ برنامج آخر “لتطوير مهارات مشرفى المصانع ” فى 10 محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الإسكندرية – القاهرة – الجيزة – الشرقية – البحيرة – بنى سويف – القليوبية ) بمشاركة 34 شركة، وتم تدريب حوالى 112 مشرفا ومدير خط إنتاج.

وتم تكوين فريق من المدربين قوامه 20 مدربا و 6278 من العمال المستفيدين، %51 من السيدات، ويهدف البرنامج إلى ضمان جودة بيئة العمل من خلال المعاملة الجيدة للعمال، والتى تساهم فى تقليل معدلات دوران العمالة وتزيد من فاعلية عملية الحفاظ على العمالة.

وقال إن دور الجميعات استشارى لأصحاب المشروعات فى عمل دراسات الجدوى والتسويق، وسيتم توزيع 23 مصنعا مرخص بجنوب الرسوة ببورسعيد على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة الـ 118 مصنعا التابعين لهيئة التنمية الصناعية.